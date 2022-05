© Rossen Gargolov



Nick Wiedmer hat seinen Traumjob bei Autohero gefunden. Als Autofahrer, der mit viel Spaß zwischen den Welten wandelt. Denn mit den Gebrauchtwagen, die er in seinem gläsernen Dienstfahrzeug an Käufer ausliefert, transportiert er zugleich automobile Träume aus der virtuellen in die reale Welt – sehr zur Freude der Kunden, die von dieser bequemen Art des Secondhand-Kaufs begeistert sind.