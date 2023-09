© Stefan Baldauf



Gegenwärtig gibt es in Deutschland den GV80 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 272 PS und höchstens 588 Nm, dessen Kraft über eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder geleitet wird. Als Benziner ist ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit 304 PS und einem maximalen Drehmoment von 422 Nm an Bord.