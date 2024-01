Neues Jahr, neue Regeln: Was sich für Autofahrer 2024 ändert

© CatwalkPhotos/Shutterstock.com



Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber Anfang 2024 soll der deutsch-schweizerische Polizeivertrag in Kraft treten. Er sieht eine Vereinfachung der Vollstreckung von Bußgeldern im jeweils anderen Land vor. Die Bagatellgrenze soll 70 Euro in Deutschland und 80 Franken in der Schweiz betragen.