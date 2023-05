Outdoor-Saison: Das sind die neuen Super-Campingplätze

© KucherAV/Shutterstock.com



Wir bleiben in Istrien, gehen aber ganz in den Süden der Halbinsel. Dort ist die Arena Grand Kažela Campsite 2023 neu in den Topadressen des ADAC. In Summe kommt Kroatien auf 22 Superplätze - Platz drei im Gesamtranking.