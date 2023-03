Preisrutsch bei Stromern? E-Autos werden günstiger

© Christopher Lyzcen/Shutterstock.com



Das Model Y bietet Tesla für 9.100 Euro weniger an als zuvor. Ab 44.890 Euro ist es zu haben. Die Ausführung mit maximaler Reichweite bietet Tesla in Deutschland ab 54.990 Euro (2.000 Euro weniger) und die Performance-Variante ab 64.990 Euro (500 Euro weniger) an.