© Denis Mamin/Shutterstock.com



Der ADAC hat die Mobilitätspreise des ÖPNV in europäischen Großstädten unter die Lupe genommen. Verglichen wurden dabei die Kosten für Einzelfahrten für Erwachsene sowie Kinder und die Preise für 24-Stunden-Tickets. Wo es am teuersten und wo am günstigsten ist.