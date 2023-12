Wintereinbruch: Sicher unterwegs auf Schnee und Eis

© mezzotint/Shutterstock.com



In manchen Regionen herrscht eine Schneeketten-Pflicht und in den meisten Ländern darf mit ihnen nicht schneller als 50 km/h gefahren werden. Aufzuziehen sind sie bei schneebedeckter oder glatter Fahrbahn am Berg, um Rutschen - im schlimmsten Fall bergab in den folgenden Verkehr - zu verhindern.