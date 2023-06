© Porsche AG



So sieht der elektrische Racing-Traum von Porsche aus. Dank der verbauten Technik soll es das Konzeptauto auf ein PS pro Kilogramm bringen. Eine offizielle Gewichtsangabe gibt es zwar noch nicht, doch wenn er am Ende so viel wie ein 911er wiegt, bekämen Kunden in den Genuss von bis zu 1.500 PS.