Renault plant ein ultraschnelles Ladenetz an Autobahnen und Fernstraßen. Das Netz soll europaweit überwiegend bei Renault-Händlern aufgebaut werden.

Das ultraschnelle Ladenetz Mobilize Fast Charge will der französische Autobauer in Zusammenarbeit mit seiner Mobilitätstochter Mobilize aufbauen. Die meisten Stationen entstehen bei Renault-Partnern, die weniger als fünf Minuten von einer Autobahn- oder Schnellstraßenausfahrt entfernt liegen. Bis Mitte 2024 soll das Netz europaweit 200 Stationen umfassen.

Bis zu 400 kW Ladeleistung

Die Mobilize Fast Charge-Stationen werden 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet sein. Jede Station wird sechs ultraschnelle Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW umfassen. Allein in Frankreich wird Mobilize 90 Stationen installieren. Das entspricht einer ultraschnellen Station alle 150 Kilometer an den Fernstraßen des Landes.

Jede Ladestation soll um einen komfortablen und ruhigen Rastbereich ergänzt werden, der erlaubt, während der Ladezeit einen Kaffee oder einen Snack zu genießen, die Wi-Fi-Verbindung zu nutzen sowie das Telefon oder den Laptop aufzuladen. Wer eine Mobilize-Ladekarte besitzt, kommt außerdem in den Genuss von Vorzugspreisen im gesamten Mobilize Fast Charge Netz. Laden können aber auch Fahrzeuge anderer Marken.

Um das Stromnetz nicht zu überlasten, nutzen die Stationen ein intelligentes Energie-Management-System und stationäre Speicherkapazitäten, die auf ausgedienten Batterien von Elektrofahrzeugen basieren. Ergänzend kommt an manchen Stationen Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zum Einsatz. Das Speichersystem wird in der Lage sein, 600 kW Momentanleistung zu liefern, selbst wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden.