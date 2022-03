Subaru startet den neuen WRX auch in Japan – darunter auch ein STI-Modell. Das bringt aber nicht mehr Power an den Start.

Die eingeschworene Fangemeinde des wilden WRX ist seit Monaten ziemlich hibbelig. Denn mit der Premiere des neuen 2022er-Modells des Subaru WRX in den USA wurden zwar das neue Outfit und ein neuer 2,4-Liter-Boxer vorgestellt. Aber die ultimative Krawall-Variante war nicht dabei; stattdessen sind 275 PS vorerst das Limit. Von einem STI in der traditionellen Linie des Vorgängers war aber bei der Präsentation im September weit und breit nichts zu sehen.

Subaru WRX S4 im Teaser-Video

Da sorgte ein neues Teaser-Video der Japaner natürlich sofort für Puls in der WRX-Community: Es wies auf die bevorstehende Premiere des WRX S4 in Japan hin, die noch im November stattfinden sollte. Noch spannender: An Front und Heck des Modells im Teaser-Video huscht jeweils für einen ganz kurzen Moment ein STI-Badge durchs Bild – achten Sie einmal im Video darauf.

Nun ist es tatsächlich soweit und Subaru enthüllt die japanische Rechtslenker-Variante. Wie bereits vermutet gibt es zwar eine STI-Version des neuen WRX für den japanischen Markt. Doch dabei handelt es sich lediglich um eine Ausstattungsvariante. Der WRX wird in Japan in den Ausstattungen GT-H, GT-H EX, STI Sport R und STI Sport EX mit unterschiedlichen Ausstattungs-Levels angeboten. Die Preise reichen umgerechnet von rund 31.000 Euro bis etwa 37.000 Euro. Und alle Versionen eint der neue Boxermotor mit 2,4 Litern Hubraum und 275 PS.

Kein echter WRX STI mehr

Auf eine Brutalo-Version des WRX mit deutlich jenseits der 300-PS-Marke brauchen Fans nicht mehr zu hoffen. Wie der japanische Autobauer Mitte März 2022 mitteilt, wird auf Basis des aktuellen WRX mit Verbrennungsmotor keine STI-Variante mehr entwickelt. Die Japaner erklären dazu: Der Subaru WRX STI und die Marke STI repräsentieren den Höhepunkt der Performance-Fahrzeuge von Subaru und veranschaulichen die einzigartige DNA und das Rallye-Erbe von Subaru. Wenn wir in die Zukunft blicken, freuen wir uns auch darauf, die Essenz von STI in unsere nächste Fahrzeuggeneration zu integrieren. Für die werden alle Optionen geprüft – einschließlich der Elektrifizierung.