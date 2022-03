Die Technik Caravane Rallye findet vom 16. bis 19. Juni 2022 in Aulendorf statt. Auf einer Strecke von 250 Kilometern durch das schöne Oberschwaben warten sechs Sonderprüfungen auf die Teilnehmer. Gefahren wird in zwei Etappen, mitmachen darf jedes Wohnmobil, dessen Besatzung sich angemeldet hat. Rallyeerfahrung ist nicht nötig. Gefragt sind vielmehr Orientierung, Geschicklichkeit, Teamgeist und vor allem Spaß an der Sache. Für manche steht der sportliche Wettkampf bei einer Rallye im Vordergrund, für andere liegt der besondere Reiz im völlig zwanglosen (fachlichen) Austausch mit Gleichgesinnten. Eines gilt für beide: Eine Reisemobil-Rallye ist auf jeden Fall ein großer Spaß.

So melden Sie sich zur Rallye an

Anmeldeschluss ist der 15. April 2022, die Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge ist auf 75 beschränkt. Das Nenngeld beträgt 390 Euro. Als Gewinne winken wertige Pokale und tolle Sachpreise. Die Rallye findet immer im Wechsel mit der Technik Caravane Tour statt, die sich als beliebter Branchentreff und Informationsquelle für Camping-Interessierte etabliert hat. Insgesamt 17 Hersteller und Firmen der Branche begeben sich dabei auf eine dreitägige Tour, die sie zu drei Stellplätzen führt. Besucher sind dazu eingeladen, Fragen zu stellen, Produkte anzuschauen und auszuprobieren. So entstehen interessante Gespräche mit Experten und Gleichgesinnten.

Die Anmeldeformulare können unter www.technik-caravane.de heruntergeladen werden.

Die maximal 75 Teams starten in vier Kategorien: Fahrzeuge bis 7,0 m, zwischen 7 und 8,5 m, zwischen 8,5 und 9 m und über 9 m Gesamtlänge. Sie gehen nach einem ausführlichen Roadbook auf einer Gesamtstrecke von 250 Kilometer auf Tour durch die reizvolle Landschaft am Südrand der Schwäbischen Alb. Start und Ziel ist bei Carthago Reisemobile in Aulendorf.

Zwei Fahrtage sind angesetzt, an denen knifflige Sonderprüfungen Geschicklichkeit, Know-how und Teamfähigkeit der Teilnehmer fordern. Beim Abendbuffet – kann man dann auf vollbrachte Leistungen anstoßen. Im Rahmen der großen Siegerehrung zum Abschluss werden sie nach der dritten und letzten Etappe entsprechend gewürdigt und mit zahlreichen tollen Preisen honoriert. Mitmachen lohnt also auf jeden Fall. Doch neben dem Fahren kommt auch das Kennenlernen nicht zu kurz: An den ersten beiden Tagen findet jeweils um 19 Uhr ein "Come Together" statt, an dem sich die Teilnehmer miteinander austauschen können.

Rallye-Infos