Sauberer Innenraum durch neuen Filter Wenn die Luft aus der Fahrzeuglüftung anfängt, leicht modrig zu riechen, dann liegt das häufig an einem verschmutzten Innenraumfilter. Dieser befindet sich bei vielen Modellen im Fußraum des Beifahrers, ist relativ leicht auszubauen und zu wechseln. Einen neuen Filter bekommen Sie im gut sortierten Autofachhandel oder direkt beim Vertragshändler. Die Aufgabe des Filters ist, den Innenraum des Fahrzeuges möglichst sauber zu halten. So sammeln sich in den Lamellen des Elements nicht nur Schmutzpartikel und Staub, sondern auch Pollen. Es empfiehlt sich also besonders nach der Pollenhochsaison im Frühling, den Filter zu wechseln, damit Sie immer möglichst frische Luft in Ihrem Wagen haben.

Ölwechsel und Filteraustausch



Der Ölwechsel ist grundlegender Bestandteil der Inspektion und treibt regelmäßig die Kosten in die Höhe. Wir empfehlen Ihnen – falls Sie keine Hebebühne haben –, in einer Mietwerkstatt einen Platz anzumieten. Die gibt es mittlerweile in fast jeder Stadt. Dort sind auch oft Altölbehälter vorhanden, sodass Sie keine Probleme mit der Schmiermittelentsorgung haben. Zum Ölwechsel gehört meist der Austausch des Filters. Für den Wechsel öffnen Sie erst einmal alle Abdeckungen.



Es schadet nicht, den Einfülldeckel abzunehmen und den Ölstandsmessstab herauszuziehen. Vorteil: Dadurch vermeiden Sie Unterdruck im Motor, und das Schmiermittel kann leichter ablaufen. Fahren Sie danach den Wagen mit der Hebebühne nach oben und platzieren Sie eine Auffangwanne darunter, bevor die Ölablassschraube gelöst wird. Nach dem das Motoröl abgelassen wurde, ist es wichtig, den Dichtring an der Ablassschraube zu erneuern, da sonst an dieser Stelle mit Undichtigkeiten zu rechnen ist.



Beim Festziehen der Schraube vorsichtig vorgehen – denn bei zu viel Kraft ruinieren Sie das Gewinde der Ölwanne, was eine teure Reparatur nach sich zieht. Wer auf Nummer sicher gehen will, verwendet einen Drehmomentschlüssel und zieht die Schraube nach Vorgabe des Automobilherstellers an – die passenden Werte dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Wenn der Wagen wieder auf den Rädern steht, ist der Ausbau des Ölfilters an der Reihe. Vor der Montage des neuen Filters sollte der Dichtring mit etwas Altöl eingeschmiert werden, damit er beim Befestigen keinen Schaden nimmt. Im letzten Schritt füllen Sie das neue Öl ein – die passende Menge steht im Bordhandbuch Ihres Wagens, auch welche Viskositätsklasse erlaubt ist. Füllen Sie nicht die komplette Menge ein, sondern rund 0,2 Liter weniger als vorgeschrieben.



Jetzt den Motor starten und kurz laufen lassen. Abstellen und mindestens fünf Minuten warten, bis sich das Öl gesetzt hat. Dann den Ölstand überprüfen. Er sollte sich zwischen der Minimum- und der Maximum-Markierung auf dem Peilstab befinden – am besten in der Mitte. Fehlt etwas, dann nachfüllen. Vergessen Sie danach auf keinen Fall, sich den Ölwechsel im Serviceheft zu notieren.