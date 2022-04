Die staatliche E-Auto-Förderung hängt derzeit wie ein Damoklesschwert über den Köpfen einiger Autokäuferinnen und -käufer. Oder besser: deren geplante Abschaffung (für Plug-in-Hybride) beziehungsweise Reduzierung (Autos mit reinem Elektroantrieb) zum nächsten Jahreswechsel. Denn maßgebend, ob die Kundinnen und Kunden Anspruch auf den Umweltbonus haben, ist nicht etwa der Tag der Bestellung beziehungsweise der Vertragsunterzeichnung, sondern jener der Erstzulassung. Und ob diese noch im Jahr 2022 erfolgen kann, ist angesichts aktuell extrem langer Lieferzeiten bei einigen Modellen mehr als fraglich. Zudem muss noch rechtzeitig der entsprechende Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden.

Diese Gemengelage führt zu Verunsicherung bei vielen Kunden, die deshalb womöglich vor dem Kauf eines elektrifizierten Autos zurückschrecken. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, geben inzwischen erste Autohersteller Garantien ab, dass vor Kurzem oder in naher Zukunft bestellte Fahrzeuge auf jeden Fall noch rechtzeitig ausgeliefert werden, damit die Käuferinnen und Käufer noch in den Genuss der Umweltprämie kommen. Peugeot gab kürzlich noch ein entsprechendes Lieferversprechen ab. Allerdings ergänzt ein Händler auf Nachfrage auch ehrlich: "Ob es aber bis 30.04. gehalten werden kann, ist fraglich." Die durchschnittliche Lieferzeit liege aktuell bei 29 bis 31 Wochen. Damit wäre mit einem Liefertermin etwa Mitte November zu rechnen.

Planungssicherheit bei Hyundai

Eine konkrete Garantie gibt dagegen Hyundai ab: "Dank unserer kurzen Produktions- und Lieferwege können wir garantieren, dass Elektroautos und Plug-in-Fahrzeuge, die jetzt oder bald im Rahmen unseres Versprechens gekauft werden, bis zum Jahresende an Kunden ausgeliefert sind", sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. Der Hersteller wolle seinen Kunden Planungssicherheit geben; dies und eine schnelle Verfügbarkeit des Wunschautos seien wichtige Kaufargumente.

Die Koreaner nennen exakte Stichtage, bis wann bestimmte elektrifizierte Baureihen für Privatkäuferinnen und -käufer bestellt werden müssen, damit sie noch rechtzeitig vor Silvester in Kundenhand übergeben werden können. Beeilen müssen sich all jene, die sich für einen Ioniq 5 (siehe Fotoshow) interessieren: Sie müssen bis zum 30. April einen verbindlichen Kaufvertrag mit einem Hyundai-Händler abschließen. Etwas länger Zeit haben Kundinnen und Kunden, die ein anderes Hyundai-Modell haben möchten. Für den Tucson Plug-in-Hybrid liegt der Stichtag beim 31. Mai 2022. Einen Monat länger Bedenkzeit gewährt der Hersteller jenen Menschen, die einen Kona oder Ioniq mit reinem Elektroantrieb oder den Santa Fe mit Plug-in-Hybridantrieb in Erwägung ziehen.

Je nach Modell und Antriebsart stehen für die Käuferinnen und Käufer eines Elektroautos (BEV) oder Plug-in-Hybriden (PHEV) viel Geld auf dem Spiel. Aktuell reduziert sich der Preis eines BEV-Modells, das netto unter 40.000 Euro kostet, um 9.000 Euro netto. 6.000 Euro davon steuert bis zum Jahresende der Staat bei; aktuell ist im Gespräch, diesen Anteil von 2023 an auf 4.000 Euro und ein oder zwei Jahre später auf 3.000 Euro zu senken. Die Fördersumme für PHEVs (maximal 6.750 Euro, 4.500 davon vom Staat) soll ab dem kommenden Jahr sogar ganz entfallen.

Noch gibt es aber zahlreiche Elektroautos und Plug-in-Hybride, deren Lieferzeit kurz genug ist, damit sie rechtzeitig bis zum Jahresende zugelassen werden können. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Artikel: