Mit einer Spitzenleistung von 168 kW liegt diese Variante in der Mitte des Modellangebots. Was hat sie drauf? Test.

Sie benötigen einen familientauglichen Kompakt-SUV mit der Option auf sieben Sitzplätze, am besten mit vollelektrischem Antrieb? Dann sind Sie hier genau richtig, der Mercedes EQB ist derzeit das einzige Auto, das in Ihr Anforderungsprofil passt. Als elektrischer Familien-SUV dieser Größenklasse steht der EQB ziemlich allein da. Über so viel Platz verfügt nicht einmal der höher eingestufte Bruder EQC.

Der EQB ist ohnehin kein kleines Auto mehr, mit einer Außenlänge von 4,68 Metern passt er in die bürgerliche Mittelklasse. Entsprechend großzügig der Platz für die Insassen. Die optionale dritte Sitzbank kostet 1.416 Euro extra. Ebenso empfehlenswert und aufpreispflichtig: die verschiebbaren Fondsitze (428 Euro).

Gepflegte Kultiviertheit

Vorn ist ohnehin Wohlfühlen angesagt, sehr gute Sitze, fein eingerichtetes Cockpit – wie bei Mercedes gewohnt. Gleichwohl gestaltet sich die Bedienung per MBUX bisweilen vertrackt. So ist die Handhabung der Tasten am Lenkrad eine fisselige Angelegenheit. Und bei den Touch-Menüs auf dem zentralen Bildschirm muss man öfter hinschauen.

Erwähnten wir bereits den E-Auto-untypisch guten Federungskomfort? Falls nicht, liegt es daran, dass der SUV so unauffällig gut fährt, dass man es beim Aufzählen seiner Vorzüge mitunter vergisst. Der Antrieb besteht beim 300 4Matic aus zwei E-Motoren, wobei an der Vorderachse der kräftigere arbeitet. Zusammen leisten sie 168 kW und 390 Nm. Klingt nach viel, erweist sich aber im EQB als nicht wirklich überschäumend. Klar, Kraft ist ausreichend vorhanden, der Antrieb hängt E-typisch gut am Fahrpedal. Leistungs- und Drehmoment-Exzesse sollte man dennoch nicht erwarten.

Ohnehin prägt gepflegte Kultiviertheit den Fahreindruck. Als nützlich erweist sich der Eco-Assistent. Er steht über die Paddel am Lenkrad in der Fahrstufe D parat, wacht über den Abstand zum Vorausfahrenden, passt die Rekuperation an und informiert den Fahrer über bevorstehende Verkehrssituationen.

Allerdings verwandelt der Assistent den EQB nicht in ein Sparwunder. Selbst zurückhaltend gefahren genehmigt sich der SUV kaum weniger als 21 kWh/100 km. Was die Werksangaben von Mercedes (WLTP-Verbrauch 18,1 kWh/100 km, Reichweite 395 km) einigermaßen optimistisch erscheinen lässt: Der Testverbrauch liegt bei 28,6 kWh/100 km, was einer Reichweite von 258 km entspricht – bei eher niedrigen Außentemperaturen. Dabei würde man durchaus gerne länger mit dem EQB unterwegs sein.