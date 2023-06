Ein bisschen Schwund ist immer. Ende des 16. Jahrhunderts war es, als der bis dahin so genannten Mortenau – was im Lateinischen so viel wie "Sumpfland” heißt – im allgemeinen Sprachgebrauch das "M” verloren ging.

Seither lebte die Ortenau auf einer Länge von rund 70 Kilometern, mit Baden-Baden im Norden und Freiburg im Süden, ein nicht immer sorgenfreies Leben als Grenzregion. Heute allerdings profitiert der Landstrich zwischen den mitunter steilen Westhängen des Schwarzwalds und Frankreichs Nordosten, dem Elsass, gerade von der Nähe zum Nachbarland und seinen kulinarischen Genüssen.

Schon bei der ersten Ausfahrt lässt sich schnell erkennen, wie nah sich die einst bitter verfeindeten Regionen tatsächlich sind und dass sie mehr verbindet, als sie trennt. Auf beiden Seiten des Rheins ist es topfeben, was Radfahrer sehr zu schätzen wissen. Vorbei geht es an idyllischen, niedrigen, häufig kunterbunt getünchten Fachwerkhäusern.

Eine Region für Feinschmecker

Spätestens bei der Einkehr am Mittag oder Abend wird klar: Die Ortenau ist – nicht viel anders als das Elsass –eine Genussregion. Im Frühjahr, bestimmt der heimische Spargel die Speisekarten, Erdbeeren liegen in der Gunst gleichauf, Wildkräuter wie Bärlauch gehören ebenso zum Repertoire. Gleichzeitig blühen hier Millionen von Kirschbäumen: Die Ortenau ist Kirschenland. Irgendwo müssen die Früchte für die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte oder das hochprozentige Schwarzwälder Kirschwasser ja herkommen.

Noch größere Bekanntheit genießt die Gegend aufgrund ihrer hervorragenden Weine. Etwa die Hälfte der Rebfläche wurde mit Burgundern bestückt. Weit über die Landesgrenzen hinaus begehrt sind die exzellenten Spätburgunder. Die Weiß- und Grauburgunder-Weine werden regelmäßig in höchsten Tönen gelobt. Daneben spielen Müller-Thurgau, Riesling und Gutedel eine wichtige Rolle. Einfach probieren und mitnehmen!

Winzerdörfer und ein Freizeitpark

In Sasbachwalden zum Beispiel liegt der Stellplatz direkt hinter der Winzergenossenschaft Alde Gott, die ganz nebenbei brillante Brände anbietet. Und auf dem Festplatz in Durbach lohnt die Übernachtung allein schon wegen der vielen Einkehrmöglichkeiten im romantischen Ort. Selbst hoch oben, über den Rebhängen, lockt im Schloss Staufenberg das Weingut Markgraf von Baden mit einer netten Weinstube und einem fantastischen Blick über die Rheinebene. Die Ortenau, das wird spätestens hier klar, ist ein guter Anlass zur Entschleunigung.

Auch die größte Stadt der Region, Offenburg, wirkt mehr gemütlich als urban. Außer dem Burda-Hochhaus dominieren niedrige Bürgerhäuser aus mehreren Epochen, etwa am Fischmarkt. Ganz in der Nähe, im einstigen Gasthaus Salmen, wird Geschichte lebendig, denn dort wurde 1847 die Badische Revolution ausgerufen. Ein Rundgang durch die historischen Räume beeindruckt.

Rund um Offenburg gibt es viel zu entdecken: Wenige Kilometer entfernt thront Schloss Ortenberg mit seinen Türmen und Zinnen. Eine Besichtigung ist jedoch nicht möglich, da dort inzwischen eine Jugendherberge residiert. Dafür lohnt sich der Bummel durch das romantische Gengenbach mit seinen Toren und Türmen umso mehr. In Lahr ist es rund um den Storchenturm und den Sonnenplatz am schönsten, in Ettenheim rücken Barockbauten wie die Kirche St. Bartholomäus in den Fokus.

Einen absoluten Kontrapunkt zu den beschaulichen Orten setzt Rust mit dem spektakulären Europa Park. Spätestens hier ist Schluss mit Entschleunigung! Selbst Adrenalinjunkies zollen den waghalsigen Achterbahnen und den über 100 Fahrgeschäften Respekt. Nebenan werden Wasserratten im schön inszenierten Erlebnisbad Rulantica glücklich.

Ein billiges Vergnügen, das sei hinzugefügt, ist der Aufenthalt in Rust ganz sicher nicht. Wer hier einen oder, besser noch, zwei Tage verbringen will, muss ziemlich tief in die Tasche greifen. Ein bisschen Schwund ist immer ...

12 Stellplätze am Oberrhein

Hier zeigt und bewertet promobil zwölf Stellplätze für Wohnmobil-Übernachtungen.

1. Stellplatz am Festplatz

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile auf dem ausgewiesenen Teilbereich des Großparkplatzes hinter der Winzergenossenschaft. Teils ebener, teils leicht abschüssiger, geschotterter Untergrund, parzelliert, beleuchtet, kein Schatten. Ruhige Lage. Zentrum zu Fuß erreichbar. Ganzjährig nutzbar, außer in den Tagen vor und nach dem 1. Oktober-Sonntag.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodenrinne, WC, WLAN, Info-Tafel, Prospekte.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodenrinne, WC, WLAN, Info-Tafel, Prospekte. Gebühren : 10 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC. Kurtaxe Erwachsener: 2,20 Euro.

: 10 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC. Kurtaxe Erwachsener: 2,20 Euro. Freizeit: Historischer Ortskern, Erlebnisfreibad, Wasserfälle.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

2. Wohnmobilstellplatz Ulm

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 12 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal an einer Obstmarkthalle in ruhiger Ortsrandlage, an Wiesen und Felder angrenzend. Zum Teil ebener, geschotterter Untergrund, durch Hecken parzelliert, zum Teil auf Asphalt, beleuchtet. Zentrum in 400 m zu Fuß erreichbar. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel. Gebühren : 6 Euro pro Nacht und Mobilinklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Strom: 1 Euro/2 kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr.

: 6 Euro pro Nacht und Mobilinklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Strom: 1 Euro/2 kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr. Freizeit: Bierspezialitäten der Familienbrauerei Bauhöfer, Naturlehrpfad, Obstlehrpfad.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

3. Stellplatz am Renchtalstadion

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 37 Mobile am Rand der Innenstadt, ausgewiesen. Ebener Untergrund mit Schotterrasen, kein Schatten, beleuchtet. Restaurants ab 300 m. Zentrum in 500 m zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Ganzjährig nutzbar, zum Weinfest im September eingeschränkt.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WLAN, Info-Tafeln, Prospekte, Mülltonnen.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WLAN, Info-Tafeln, Prospekte, Mülltonnen. Gebühren : 10 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Kurtaxe Erwachsener: 2 Euro. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/80 Ltr.

: 10 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Kurtaxe Erwachsener: 2 Euro. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/80 Ltr. Freizeit: Ruine Schauenburg, Wallfahrtskirche Mariä Krönung, Klosterruine Allerheiligen.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

4. Stellplatz am Festplatz

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 16 Mobile am Rand des Festplatzes, dahinter Wiesen und Felder angrenzend, ausgewiesen. Ebener, geschotterter Untergrund, von Bäumen umsäumt. Zentrum in 500 m zu Fuß erreichbar. Max. Aufenthalt: 5 Tage. Bei Großveranstaltungen gesperrt, sonst ganzjährig.

Service : Strom (8 Anschlüsse), Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Info-Tafeln, Mülltonnen.

: Strom (8 Anschlüsse), Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Info-Tafeln, Mülltonnen. Gebühren : 8 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC. Kurtaxe Erwachsener: 1,90 Euro. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr.

: 8 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC. Kurtaxe Erwachsener: 1,90 Euro. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr. Freizeit: Schloss Staufenberg, Wein- und Heimatmuseum, Skulpturenpark. Weinproben.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

5. Womo-Park Gengenbach

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am westlichen Kinzigufer, mit Blick auf die Altstadt. Ebener, geschotterter Untergrund, beleuchtet. Supermarkt in unmittelbarer Nähe, Gastronomie ab 300 m, Zentrum in 1 km zu Fuß erreichbar. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafeln, Prospektfach, Mülltonnen.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafeln, Prospektfach, Mülltonnen. Gebühren : 10 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Kurtaxe Erwachsener: 2,50 Euro. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr.

: 10 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Kurtaxe Erwachsener: 2,50 Euro. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr. Freizeit: Malerische mittelalterliche Altstadt mit Türmen und Toren. Flößermuseum.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

6. Stellplatz am Ernst Caravan Center

Gebührenfreier Stellplatz für 30 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal vor dem Firmengelände des Caravaning-Handelsbetriebs in Autobahnnähe. Ebener, gepflasterter Untergrund, parzelliert, beleuchtet. Max. Aufenthalt: 2 Nächte. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel, Prospekte. Campingshop, TÜV/DEKRA-Prüfung und Werkstatt-Service.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel, Prospekte. Campingshop, TÜV/DEKRA-Prüfung und Werkstatt-Service. Gebühren : Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/50 Ltr. Entsorgung Grauwasser: 1 Euro, Entsorgung Chemie-WC: 1 Euro.

: Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/50 Ltr. Entsorgung Grauwasser: 1 Euro, Entsorgung Chemie-WC: 1 Euro. Freizeit: Barocke Altstadt mit Pfarrkirche St. Bartholomäus. Europa Park, Rulantica in Rust.

Wertung

Lage : 1,5 von 3 Punkten

: 1,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

7. Stellplatz Breitmatten

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 14 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am Eingang des Schuttertals, am Waldrand. Ebener, gepflasterter Untergrund, Freiflächen mit Rasengittersteinen befestigt, durch niedrige Hecken parzelliert, kein Schatten. Durchgangsstraße in Hörweite. Zentrum 3 km. Max. Aufenthalt: 3 Nächte. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodeneinlass, Info-Tafel, Prospekte, Mülltonne.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodeneinlass, Info-Tafel, Prospekte, Mülltonne. Gebühren : 6 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Kurtaxe Erwachsener: 1,95 Euro. Strom: 50 Cent/kWh, Wasser: 10 Cent/10 Ltr.

: 6 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Kurtaxe Erwachsener: 1,95 Euro. Strom: 50 Cent/kWh, Wasser: 10 Cent/10 Ltr. Freizeit: Storchenturm, Stadtpark, Villa Jamm mit Museum.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

8. Stellplatz Team Baumann

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 11 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal nahe der Autobahn, am Ortsrand. Überwiegend ebener Untergrund mit Rasen, zum Teil mit betonierten Fahrspuren, barrierefrei, videoüberwacht, kein Schatten. Zentrum zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Info-Tafel, Getränkeautomat, E-Bike- und Fahrradladen.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Info-Tafel, Getränkeautomat, E-Bike- und Fahrradladen. Gebühren : 15–20 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Kategorie. Strom: 50 Cent/kWh, Wasser: 2 Euro/Tag, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC: je 1 Euro.

: 15–20 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Kategorie. Strom: 50 Cent/kWh, Wasser: 2 Euro/Tag, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC: je 1 Euro. Freizeit: Europa Park Rust, Badeparadies Rulantica.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

9. Stellplatz Ringsheim

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 18 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal im Gewerbegebiet, am Ortsrand. Ebener Untergrund mit Schotterrasen, großzügig parzelliert, umzäunt, beschrankt, barrierefrei, videoüberwacht, kein Schatten. Zentrum zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Max. Aufenthalt: 3 Nächte. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodeneinlass, Sanitärhaus mit WC, Dusche, WLAN.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodeneinlass, Sanitärhaus mit WC, Dusche, WLAN. Gebühren : 11–22 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Kategorie, inklusive Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN.

: 11–22 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Kategorie, inklusive Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN. Freizeit: Ausflüge nach Straßburg, Naturschutzgebiet Taubergießen.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 3 von 3 Punkten

: 3 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

10. Womo-Park Ortenau

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 24 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal mit schön bepflanztem Eingangsbereich, am Ortsrand. Ebener, geschotterter Untergrund, durch Rasenstreifen großzügig parzelliert, beleuchtet. Ruhige Lage. Für Clubtreffen auf einer sepa- raten Wiese erweiterbar bis 120 Fahrzeuge. Ganzjährig.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Tipizelte.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Tipizelte. Gebühren : 12 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr.

: 12 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/100 Ltr. Freizeit: Historischer Ortskern, Baggersee, Radwege nach Straß-burg, Europa Park Rust, Rulantica.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

11. Stellplatz am Europa Park

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 220 Mobile auf dem Campinggelände, nur fünf Gehminuten vom Haupteingang des Freizeitparks entfernt. Ebener, mit Rasengittersteinen befestigter Untergrund, barrierefrei. Reservierung möglich. Zentrum zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Saison: 25. März bis 7. Januar (außer Weihnachten).

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Sanitärhaus mit WC, Dusche, WLAN, Info-Tafel, Prospekte. Kiosk mit Brötchenservice, Getränkeautomat, Restaurant, überdachter Kinderspielplatz.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Sanitärhaus mit WC, Dusche, WLAN, Info-Tafel, Prospekte. Kiosk mit Brötchenservice, Getränkeautomat, Restaurant, überdachter Kinderspielplatz. Gebühren : 20–30 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Fahrzeuglänge, inklusive Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN. Erwachsener: 11 Euro, Kind: 7 Euro. Kurtaxe Erwachsener: 1 Euro. Hund: 5 Euro.

: 20–30 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Fahrzeuglänge, inklusive Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN. Erwachsener: 11 Euro, Kind: 7 Euro. Kurtaxe Erwachsener: 1 Euro. Hund: 5 Euro. Freizeit: Freizeitpark, Erlebnisbad.

Wertung

Lage : 3 von 3 Punkten

: 3 von 3 Punkten Ausstattung : 3 von 3 Punkten

: 3 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

12. Stellplatz am Wasserturm

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal im Naherholungsgebiet, beim weithin sichtbaren Wasserturm. Ebener, geschotterter Untergrund, beleuchtet. Zentrum in 500 m zu Fuß erreichbar. Ganzjährig nutzbar.

Service : Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel.

: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel. Gebühren : 12 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/80 Ltr.

: 12 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Strom: 1 Euro/kWh, Wasser: 1 Euro/80 Ltr. Freizeit: Garten der zwei Ufer. Gut ausgebautes Radwegenetz.

Wertung