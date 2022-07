Seit über 30 Jahren gibt es den VW California Campingbus und seit der ersten Generation ist er eines der beliebtesten Camping-Fahrzeuge. Heute haben Bullis Kultstatus. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die aktuelle Generation, ebenso wie Oldtimer, nicht gerade günstig – vor allem, wenn man das Reisen im Campervan zum ersten Mal ausprobieren möchte. Deshalb lohnt es sich, einen Blick auf die folgenden Bulli-Vermieter zu werfen.

Campingabenteuer im Bulli erleben? Mit diesen Vermietungen wird der Traum vom Urlaub im Kult-Camper kurzfristig zur Realität.

1. Ahoi Bullis

Sie kommen aus der Hansestadt Hamburg und nennen sich passenderweise Ahoi Bullis. Jedes Jahr hält eine neue Flotte VW Californias Einzug in das Unternehmen. Damit stellen Ahoi Bullis sicher, dass die Kunden immer die neusten Fahrzeuge und den größten Komfort auf ihren Reisen bekommen.

Von April bis Oktober bietet die Ahoi Bullis Campervermietung bietet unterschiedlich ausgestattete VW T6.1 California zur Miete an. Neben einer Grundausstattung, bestehend aus Tellern, Töpfen, Gläsern und Co., sind die Busse mit einer Markise, Stühlen, einem Tisch, einer Gasflasche, Verlängerungskabel und weiterem ausgestattet. Für alle Campingköche haben die VW Californias auch einen Grill sowie ein Kochbuch an Bord.

Ein ganz besonderer Service ist der Bulli-Bringdienst, dabei wird dem Mieter der VW Bus direkt vor die Haustüre geliefert und zwar abfahrtbereit. Die Ahoi Bulli Campervermietung hat ihren Sitz in Hamburg und bietet in einer Umgebung von bis zu 300 Kilometer einen Bringservice für einen Preis 250 bis 550 Euro an. Wer noch nie mit einem Campingbus oder ähnlichem gefahren ist, bekommt darüber hinaus auch noch eine Einweisung ins Fahrzeug.

Ahoi-Mietbullis Preise:

Den günstigen " St.Pauli " California Coast "Edition" mit 150 PS, Schaltgetriebe und Dieselmotor, ab 80 Euro pro Nacht.

" California Coast "Edition" mit 150 PS, Schaltgetriebe und Dieselmotor, ab 80 Euro pro Nacht. Den mittelpreisigen " Eppendorf " California Ocean "Edition" mit 150 PS, Automatikgetriebe und Dieselmotor, ab 88 Euro pro Nacht.

" California Ocean "Edition" mit 150 PS, Automatikgetriebe und Dieselmotor, ab 88 Euro pro Nacht. Und den Top-Bulli " Blankenese " California Ocean "Edition" mit 204 PS, Automatikgetriebe und Dieselmotor, 100 Euro pro Nacht.

" California Ocean "Edition" mit 204 PS, Automatikgetriebe und Dieselmotor, 100 Euro pro Nacht. Ein paar nostalgische Bullis auf VW-T1- und T2-Basis hat Ahoi-Bullis ebenfalls im Angebot.

In der Hauptsaison (Juni, Juli, August) muss man den Bulli mindestens sieben Tage buchen. In der Nebensaison ist die Mindestmietdauer 3 Tage. Die Reinigungs- und Servicegebühr ist schon im Preis enthalten. Jeder Bulli kann, je nach Wunsch, zusätzlich mit Kanu, Surfbrett, Fahrrad, usw. ausgestattet werden sowie einem Dach- oder Heckträger.

Alle Infos und Leistungen von Ahoi Bullis finden Sie unter: ahoi-bullis.com

2. Bullibü

Ebenso in Hamburg sitzt die Bullibü-Vermietung. Den Anbieter gibt es seit 2017, heute hat das Unternehmen eine Vermietflotte von 6 Fahrzeugen. Zur Saison 2022 pausiert Bullibü.

3. Cali Camper

Richtig viele Bullis gibt es bei Cali Camper. Der Vermieter hat insgesamt über 50 Mietstationen deutschlandweit. Man findet also fast sicher eine Mietstation in der Nähe seines Wohnorts und muss nicht erst lange Anfahrtswege zu seinem Mietfahrzeug in Kauf nehmen.

Die Fahrzeuge sind mit Stühlen und einem Tisch ausgestattet. Ein Geschirrset kann man dazu buchen. Alles, was man sonst noch benötigt, muss man selbst mitbringen. Alle Bullis sind neu, beziehungsweise Jahreswagen.

Ähnlich wie bei Plattformen, die Ferienwohnungen vermieten, kann man auch bei Cali Camper den Verfügbarkeits-Kalender unter den Fahrzeuginfos sehen. So weiß man immer, ob das bevorzugte Fahrzeug zum Wunschtermin noch frei ist oder nicht. Außerdem hat das Unternehmen ein eigenes Web-Tool entwickelt, dass die Lücken zwischen den Buchungen offen legt. Mit der so genannten "Buchungslückensuche" findet man also Last-Minute Lücken, die man sofort Anfragen kann.

Der Preis für Cali Camper startet bei 67 Euro in der Sparsaison und 120 Euro in der Hauptsaison. Zur Auswahl stehen beispielsweise unter anderem:

VW T6 California Beach : VW California Beach mit 150 PS, Schaltgetriebe und Dieselmotor.

: VW California Beach mit 150 PS, Schaltgetriebe und Dieselmotor. VW T6.1 California Coast DSG: VW California Coast mit 150 PS, Automatikgetriebe und Dieselmotor.

Kauftipp: Bei Cali Camper kann man jährlich mehr als 100 gebrauchten Bullis aus der Vermiet-Flotte kaufen, die ihren Dienst als Vermiet-Fahrzeug getan haben und trotzdem gut in Schuss sind. Außerdem bietet das Unternehmen ein eigenes Sharing-Prinzip an. Wer beim "Cali-Sharing" Mitglied wird erhält bei einer Bulli-Miete über 50 Tage 10 Prozent Rabatt auf die vermieteten Fahrzeuge. Wer mehr als 100 Tage im Jahr campen geht, erhält sogar 12,5 Prozent Rabatt.

Mehr Infos unter: cali-camper.de

4. Camperboys

Ursprünglich hatten die Camperboys ihren Sitz in München, mittlerweile kamen weitere Standorte hinzu: In Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig-Halle kann man sich verschiedene Campingbusse bei den Boys mieten. Darunter auch den VW California Beach und VW California Ocean.

Die Mietbullis verfügen alle über eine Komplette Camping-Ausstattung und eine Vollkasko-Versicherung. Außerdem an Bord und besonders gut für den Trip in den Süden: eine Markise. Alle Kilometer sind inklusive. Der California Ocean verfügt sogar über ein elektrisches Aufstelldach.

Gegen Aufpreis gibt es paraktisches Zubehör wie eine Premium-Decke und ein Kissen von Blackroll, eine Porta-Potti-Campingtoilette um autark zu sein und schnelltrocknede Handtücher von Tek-Towel. Sportliche können sich ein Stand-Up Paddel, Slackline, ein Surfskate (Longboard) oder Hängematte dazubestellen. Nützliche Ausstattung wie Dach- oder Fahrradträger, Kindersitz, Kindersicherung fürs Dach, Auffahrkeile oder Schneeketten kosten ebenfalls extra.

Camperboys-Mietbullis:

VW T6.1 California Beach, mit 150 PS, Automatik und Dieselmotorzwischen 65 Euro in der Nebensaison und 135 Euro in der Hauptsaison.

mit 150 PS, Automatik und Dieselmotorzwischen 65 Euro in der Nebensaison und 135 Euro in der Hauptsaison. VW T6.1 California Ocean mit 150 PS, Automatik und Dieselmotor, zwischen 75 Euro in der Nebensaison und 135 Euro in der Hauptsaison.

Mehr Infos unter: camperboys.de

5. Carl und Carla

Dieses Dresdner Start-Up ar des "Volkswagen Future Mobility Incubator". Gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge hat das Unternehmen 2017 die Idee des Corporate Carsharings entwickelt und umgesetzt. Mittlerweile gibt's die Vermietung in 33 Städten in ganz Deuschland.

Bis vor kurzem konnte man hier auch einen Campingausbau namens Carlchen mieten mit eingebautem Bett und Campingequipment. Mittlerweile hat die Vermietung nur noch Transporter im Angebot. Ein- und Umbauten sind nicht gestattet.

Wer den 3-Sitzer mit viel Ladefläche hinten trotzdem für den Campingurlaub nutzen will, könnte sich also mit einer Luftmatratze im Heck behelfen. Vorsicht: In einigen europäischen Ländern ist die Übernachtung und das Parken über mehrere Tage nur in geschlossenen Garagen oder auf überwachten Parkplätzen erlaubt.

Preise für Carl und Carla:

Carl (Transporter): Tagestarif bis 23 Uhr 49 Euro (+15 Euro Aufpreis Fr-Sa) und Nachttarif von 20 bis 8 Uhr am Folgetag ab 29 Euro.

Mehr Infos: carlundcarla.de

6. Ecocamper

Die VW-T6-Bullis der Vermietung aus München und Freising gibt's in verschiedensten Versionen: Für zwei oder für vier Personen. Das Modell der Kategorie eins bietet eine Schlafsitzbank und eine Heckküche. Diese Küchenvariante ist eher ungewöhnlich. Eccocamper hat sie in Zusammenarbeit mit einer Kfz-Werkstatt entwickelt.

Die Kategorie zwei gibt's hat ebenfalls dieselbe Küchenvariante. Sie besteht aus einem VW T6.1 California Beach, der ohne diese Heckküche serienmäßig keine Kochgelegenheit an Bord hätte. Der Beach bringt dafür ein Aufstelldach mit zwei weiteren Schlafplätzen mit.

In beiden Kategorien ist eine Basis-Campingausstattung an Bord. Dazu gehört eine autarke Stromversorgung für unterwegs, Moskitonetze, Navi, Standheizung, Thermomatte und Sicherheitsausrüstung wie eine Radkralle. Zusätzlich dazubuchbar sind Campinggeschirr und Espressokocher, Hängematte, Campingmöbel, Fahrradträger, Kinderbett fürs Faherhaus, Vorzelt oder eine Camper-Toilette und vieles mehr.

Toll für HundebesitzerInnen: Mit dem Hundepaket dürfen beliebig viele Hunde mitreisen. Dazu gibt's eine Hundefaltbox, Geschirr und Verbindungsgurt fürs Auto und einen Maulkorb, der in einigen Ländern Vorschrift ist.

Preise für Ecocamper:

VW T6.1 ohne Aufstelldach mit 110-PS-Dieselmotor: 75 – 105 Euro pro Tag

mit 110-PS-Dieselmotor: 75 – 105 Euro pro Tag VW T6.1 California Beach mit Aufstelldach und 110-PS-Dieselmotor und manueller Schaltung: 85 bis 125 Euro pro Tag

Mehr Infos: ecocamper.de

7. Fernwehbullis

An drei Standorten, in Halle bei Leipzig, in Soest und in Paderborn, sitzt Vermieter Fernwehbullis. Gestartet ist das ganze in Parderborn im Jahr 2014, dann kamen die weiteren Standorte als Franchise dazu.

Fernwehbullis bietet neben einem modernen T6.1-California-Coast auch T6-Californias, klassische T4 sowie kultige T3-Ausbauten. Alle Bullis sind voll ausgestattet mit Staufächern und Küchenzeile inklusive Kocher und Kühlschrank. Ob Aufstelldach oder festes Hochdach (T4), in den Bussen gibt es es Schlafplätze für bis zu vier Personen.

Je nach Standort, Saison, Modell und Mietzeitraum variieren die Preise stark. Die Mindestmiete beträt 3 Nächte in der Nebensaison und 7 Nächte in der Hauptsaison. MieterInnen dürfen pro Tag 250 Kilometer fahren.

Fernwehbullis (Preise und Auswahl variieren je nach Standort)

VW T4: zwischen 70 – 90 Euro

zwischen 70 – 90 Euro VW T6 California Coast: zwischen 99 und 109 Euro

zwischen 99 und 109 Euro VW T6.1 California Coast: zwischen 109 und 119 Euro

Mehr Infos: fernwehbullis.de

8. Hanggtime & Europe-By-Van

Bereits seit 2008 vermietet Gründer Uwe Bosshammer VW-T3-Busse. Bei Hanggtime gibt es eine bunte Mischung der Retro-Bullis und damit sind nicht nur die Lackierungen gemeint. Ob Aufstelldach oder festes Hochdach, je nach Personenanzahl und Bedürfnissen findet man hier den richtigen Bulli.

Mittlerweile gibt es Mietstationen an 9 Orten in Deutschland und quer durch Europa: Irland, Portugal, Schweden und Spanien stehen auf der Liste. Sogar in Marokko werden die Bullis vermietet. Ein Netz fachkundiger Werkstätten kümmert sich dabei um die technische Wartung. So kann jeder einmal an den Vanlife-Hotspots von Galway bis Fuerteventura Bulliluft schnuppern.

Gegen einen Aufpreis bekommt man Equipment wie Tisch, Stühle, Geschirr und Surfequipment gestellt.

Preise für Hanggtime:

VW T3 Surfvan , 65 Euro pro Tag

, 65 Euro pro Tag VW T3 Standard-Van , 78 Euro pro Tag

, 78 Euro pro Tag VW T3 VIP-Van, 85 Euro pro Tag

Mehr Infos: hanggtime.de

Neben Hanggtime gibt es da noch die Schwesternfirma Europe-By-Van, die an über 20 Standorten in Deutschland, Spanien, Portugal und Schweden VW T6 und VW T3 zur Miete anbieten. Die Busse sind entweder mit einer CaliBox ausgetattet oder dem Original-California-Ausbau. Je nach Verfügbarkeit ist es möglich Abhol- und Abgabepunkt des Mietfahrzeugs individuell je nach Route festzulegen, beispielsweise für eine Tour von Barcelona bis Lissabon.

Preise für Europe-By-Van:

VW T6 Surfvan , ab 60 Euro pro Tag

, ab 60 Euro pro Tag VW T6 Standard-Van , 60 Euro pro Tag

, 60 Euro pro Tag VW T6 VIP-Van, 70 Euro pro Tag

Mehr Infoss: europe-by-van.de

9. Indie Campers

Was als kleines Start-up von zwei Freunden mit drei Campern begann, ist inzwischen eines der größten Miet-Unternehmen für Campingbusse in Europa und den USA mit 2.000 Fahrzeugen. Die Fahrzeuge reichen von SUV mit Dachzelt über große Kastenwagen bis zu großen teilintegrierten Reisemobilen.

Auch den VW California bietet das Unternhmen an, und zwar die 2018er-Version auf dem VW T6. Wählen kann man einen VW T6 California Coast oder Ocean mit Automatikgetriebe und 150 PS. Der Bulli ist entweder etwas karger ohne Küchenzeile oder mit Seitenküchen ausgestattet. Darüber hinaus gibt es die übliche Einrichtung mit umklappbarer Sitzbank und einem weiteren Bett im Aufstelldach.

Ein WC können Mieter als optionales Extra mitbestellen, das genauso wie Tisch und Stühle oder ein Bettwäscheset im Essentials-Reisepaket zu 74 Euro inbegrifen ist. Weitere Extras sind ein Grill, ein Heizgerät, ein Klapprad oder ein Babysitz.

Preis für Indie-Campers:

Der VW T6 California kostet in der Nebensaison ab 53,70 Euro pro Nacht.

Mehr Infos unter: indiecampers.de

10. Mein Bulli

Wer auf die Fahrzeuge der Achtziger-Jahre steht, wird bei Mein-Bulli glücklich. Hier gibt's verschiedene T3-Kultcamper mit Hochdach und Aufstelldach: Vom Reimo-Ausbau Baujahr 1987 über Westfalia Joker verschiedener Jahrgänge bis zum California aus dem Jahr 1990. Alle Campingbusse haben eine Küchenzeile mit Zweiflammkocher, Spüle und einen Kühlschrank. Auch hier ist eine reisefertige Vollausstattung mit Campingtisch, Stühlen, Koch- und Essgeschirr, Kabeltrommel und allen Adaptern dabei. Einfach reinsetzen und ab in die Nostalgie-Tour!

Zusätzlich mietbar gibt's alles, was man sonst noch für den Campingurlaub brauchen könnte: Vom Kindersitz oder Grill übers Vorzelt bis hin zu Handtuchset, Fahrrad oder SUP-Paddleboard. Nur noch die Badehose einpacken, schon kann es losgehen. Die Zustellung der Fahrzeuge, die im Allgäu stehen, erfolgt kostenpflichtig.

Preise für Mein-Bulli:

Die T3-Kultcamper gibt's zwischen 99 und 109 Euro Euro pro Nacht.

Mehr Infos unter: mein-bulli.com

11. Multi Camper

Die Bulli-Ausbauten wie etwa der Montis von Multicamper stehen für Offroad-Spaß vom Feinsten. Neben sechs verschiedenen Modellen, die von der Firma zum Kauf angeboten werden, bietet sie auch drei Modelle auf VW T.6.1 zur Vermietung an.

Zur Auswahl stehen das Buskind mit 110 PS, Schaltgetriebe und einem Längsbett für zwei Personen. Die beiden Adventure-Modelle haben 150 PS unter der Motorhaube und einen Allradantrieb 4motion. Mit der zusätzlichen Offroad-Ausstattung bestehend aus All-Terrain-Reifen, Höherlegung und Motorschutzplatte sind sie für abwegige Abenteuer gerüstet. Solarmodul und Außendusche sorgen für Autarkie. Eine Campingtisch und -stuhlgarnitur sind schon an Bord.

Mit den Adventure-Bussen können bis zu vier Personen reisen. Neben der Schlafsitzbnak gbit's zwei Schlafplätze im Auffstelldach mit GrandView-Stoffbalg. Der Zeltstoff lässt sich komplett entfernen und gibt dann den Blick in fast alle Richtungen frei.

Die Bullis müssen persönlich am Neureuther Autohaus in Edingen-Neckarhausen abgeholt werden. Online kann man die Verfügbarkeit der Campingbusse anfragen. Je nach Saison unterscheiden sich die Preise.

Preise für VW Multicamper:

Multicamper "Adventure": VW T6.1 mit 150 PS, Schaltgetriebe und Allradantrieb, Preise ab 84 Euro pro Tag.

VW T6.1 mit 150 PS, Schaltgetriebe und Allradantrieb, Preise ab 84 Euro pro Tag. Multicamper "Buskind": VW T6.1 mit 110 PS, Schaltgetriebe, Preise ab 64 Euro pro Tag.

Mehr Infos unter multicamper.com

12. Myvanture

Ganz neu auf dem Markt ist Myvanture mit 12 Vermietstationen in Süddeutschland, Österreich und Südtirol. In der Mietflotte gibt es den Multivan T7 oder Camper, alle drei VW T 6.1 California-Ausbauten und den Grand California. Ein Küchenset ist immer kostenlos mit dabei. Bettwäsche, Campingstühle und Bettwäsche gibt's gegen Aufpreis.

Besonders ist neben der normalen Miete auch das Abo über einen längeren Zeitraum. Hier kann man die Bulli-Campervans auch zum monatlichen Fixpreis abonnieren und mit monatlicher Kündigung beliebig lange behalten. Eine Vollkaskoversicherung, Reifenwechsel, Wartungs- und Verschleißreparaturen sind inklusive.

Für die Miete gilt eine minimale Mietdauer von 3 Tagen, ab 6 Nächten gibt's einen Rabatt. Kein Fahrzeug ist älter als 18 Monate. Hunde dürfen in den Mietfahrzeugen mitfahren mit einer Hundepauschale von 79 Euro. Die Servicepauschale beträgt je nach Modell zwishcen 129 und 179 Euro.

Preise für Myvanture:

VW Multivan Camper: ab 59 Euro pro Tag, im Abo ab 999 Euro monatlich

ab 59 Euro pro Tag, im Abo ab 999 Euro monatlich VW Multivan T7 : ab 59 Euro pro Tag, im Abo ab 999 Euro monatlich

: ab 59 Euro pro Tag, im Abo ab 999 Euro monatlich VW California Beach : ab 69 Euro pro Tag, im Abo ab 1099 Euro monatlich

: ab 69 Euro pro Tag, im Abo ab 1099 Euro monatlich VW California Coast/Ocean : ab 79 Euro pro Tag, im Abo ab 1149 Euro monatlich

: ab 79 Euro pro Tag, im Abo ab 1149 Euro monatlich VW Grand California: ab 99 Euro pro Tag, im Abo ab 1599 Euro monatlich

13. Rent a Bulli

Bei "Rent a Bulli" wird man direkt nostalgisch. Der Vermieter bietet gut erhaltene und generalüberholte VW T3 California mit Westfalia Ausstattung zu mieten. Zwei Modelle stehen zur Auswahl: Eines mit Klappdach und eines mit Hochdach. Die 69 PS starken T3-Modelle sind im Original-Zustand, nur der Motor wurde für eine erhöhte Sicherheit generalüberholt und ein Ölkühler eingebaut.

Alle, die jetzt denken, dass ein T3 weniger Komfort bietet, müssen keine Angst haben. Auch diese Camper sind mit einem Gaskocher, Kühlschrank, einer Markise und von Rent a Bulli sogar mit einem CD-Radio mit Smartphone-Anschluss ausgestattet. Desweiteren ist die Küche mit allem nötigen Equipment ausgestattet, es gibt einen Grill, Wäscheleine und Besen an Bord sowie eine Gieskanne für den Frischwassertank und einen extra Campingtisch und zwei Stühle für draußen. 250 Kilometer pro Tag sind inklusive. Mit den Oldtimern kann man maximal 100 km/h fahren. Da heißt es gemütlich unterwegs sein und bloß keine Hektik.

Wer es etwas moderner möchte, kann auch einen VW T6 California Ocean oder Coast mit Aufstelldach mieten. Er hat Einparkhilfesensoren, eine 3-Zonen-Klimaanlage, Müdigkeitserkennung und einen Tempomat mit Abstandshalter an Bord. Einen aktuellen VW T6.1 als California Ocean oder Coast gibt's ebenfalls. Der bringt sogar Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassitent und einen vollautomatischen Einparkassistenten mit.

Brandneu in der Vermietflotte ist die neuste Entwicklung von VW: Der Grand California basierend auf dem neuen VW Crafter.

Preise für Rent a Bulli:

Der T6.1 California kostet ab 79 Euro pro Nacht

kostet ab 79 Euro pro Nacht Der T6 California kostet ab 71 Euro pro Nacht

kostet ab 71 Euro pro Nacht Der T3 California kostet ab 63 Euro pro Nacht

Weitere Infos bei: rent-a-bulli.de

14. Roadsurfer

An 17 Standorten in Deutschland findet man Standorte der Camper-Vermietung Roadsurfer – genauso wie in 10 weiteren europäischen Ländern von Schweden über Großbritannien bis Portugal. Und sogar in den USA, in Los Angeles kann man sich die fröhlichen Busse in Bi-Color-Lackierung mieten.

Das Vermiet-Portal hat neben anderen Marken auch zwei VW T6.1-California-Busse im Angebot. Hinter der Surfer Suite verbirgt sich der vollausgestattete Campervan California Ocean mit einer Küchenzeile. Das Beach Hostel ist der etwas einfacher gestaltete California Beach. Letzerer bietet Sitzplätze für bis zu fünf Personen und Schlafplätze für zwei Personen bietet. Er verfügt über eine Heckküche und kann sehr variabel eingesetzt werden.

Toll für alle, die ihren Hund mit auf die Reise nehmen möchte. Alle Campervans von Roadsurfer kann man als Hunde Camper buchen – mit der einmaligen Hunde-Pauschale von 79 Euro ist jeder Mietzeitraum abgegolten für den Vierbeiner. Die Mindestmietdauer beträgt für alle CAmper 3 Nächte.

promobil hat den Vermieter bereits getestet und mit einem Bulli eine Tour nach Italien unternommen. Alles über den Trip gibt's hier.

Preise für Roadsurfer:

Beach Hostel : VW T6 California Beach , ab 65 Euro pro Nacht

, ab 65 Euro pro Nacht Surfer Suite: VW T6.1 California Ocean, ab 79 Euro pro Nacht

Mehr Infos unter: roadsurfer.com

15. Surf-Cars

Diese Vermietung richtet sich an alle, die im Süden Europas vor Ort einen Camper mieten möchten, um dort direkt an den besten Surfspots zu übernachten. Surf-Cars hat Stationen in drei Städten, wo sich Surfer tummeln in Portugal (Lagos), Spanien (Santander), und auf der Insel Teneriffa. Gegen einen Aufpreis übernimmt die Vermietung auch den Flughafen-Transfer, dann geht's direkt vom Flieger zu Übergabe und Einführung in den Surf-Campingbus.

Die Busse basieren alle auf dem klassichen Surfer-Modell VW T3 und haben einen Westfalia-Ausbau mit Hoch- oder Aufstelldach. Je nach Modell können darin zwei bis vier Personen reisen. Die Küche mit Gasherd und Kühlschrank ist voll ausgestattet, sodass kein Topf mit ins Reisegepäck muss, auch Surfboards, Neoprenanzug und Handtüchen können zusammen mit dem Fahrzeug gemietet werden.

Preise für Surf-Cars:

VW T3-Ausbauten von Westfalia: ab 65 bis 105 Euro pro Nacht

Mehr Infos: surf-cars.com

16. Spacecamper

Die Campingbus-Manufaktur Spacecamper bietet nun auch Fahrzeuge zur Miete an. Die Vermiet-Flotte verfügt über die voll campingfähig ausgestatteten VW T6.1-Modelle Spacecamper Limited Open, Spacecamper Limited. So kann man ohne sich selbst einen Spaceamper zu kaufen, die patentierte, voll durch­ladefähige Rückbank im Urlaub genießen, die Sitzplätze für drei Personen bietet und nachts zur Liegefläche mit 1,65 Meter Breite und 2,05 Meter Länge wird. Plus der Betten im Aufstelldach sollen so bis zu fünf Personen damit verreisen können.

Die Spacecamper-Busse zeichnen sich durch ihren hohen Praxis-Nutzen aus. Serienmäßig haben die Vermiet-Bullis ein Heckzel dabei. Es kommt in zwei Fächern in der Heckklappe unter, lässt sich von dort herausfalten und schafft so entweder einen Unterstellraum oder Platz für die Außendusche. Im Paket "Faulenzer" sind Campingtisch und Stühle enthalten. Eine Tierpauschale für den Vierbeiner kostet 40 Euro pro Buchung. Eine abnehmbare Anhängerkupplung haben die Mietbullis ebenfalls an Bord.

Mieten kann man die Spacecamper in Darmstadt, in Wien/Österreich und Luzern/Schweiz. Die minimale Mietdauer beträgt eine Woche.

Preise für Spacecamper:

Darmstadt: Spacecamper Limited (Open) mit 150 PS und Aufstelldach. Preise auf Anfrage. (Preis 2020: Hauptsaison pro Woche zwischen 699 und 899 Euro)

Weitere Infos unter www.spacecamper-rental.de

17. Vantopia

Einen individuell ausgebauten Bus im Vanlife-Stil kann man nur selbst bauen? Falsch! Bei der Vermietung Vantopia aus Hamburg gibt es einen besonders schicken und kuscheligen Bulli zur Miete. Wem der Standard-VW-California zu langweilig ist, findet bei Vantopia eine interessante Alternative. Der Bulli namens "Dreamer" ist mit einer Echtholz-Küche ausgestattet inklusive Kühlschrank sowie einem Kocher für innen und außen. Zum Schlafen nutzt man die umbaubare Sitzbank unten oder das Bett im Aufstelldach oben. Eine Besonderheit ist das Holzregal für "stilvolle" Gläser, die übrigens im Mietumpfang enthalten sind.

Die Vantopia Vollausstattung ist bei jeder Miete eines Campers inklusive und bietet alles, was Reisende unterwegs so brauchen: Geschirr, Besteck, einen Wasserkessel, eine Kaffeemaschine, eine Abwaschtasche inklusive Schwamm und Spülmittel, Campingstühle, einen Campingtisch, eine LED-Lampe sowie zudem eine Stirnlampe, eine elektrische Fliegenklatsche und noch vieles vieles mehr. Außerdem kann man jede Menge Extras dazumieten, wie ein SUP, einen Fahrradträger, ein BBQ-Set und vieles mehr.

Zur Auswahl stehen bei Vantopia neben dem Bulli auch ein Auto mit Dachzelt und ein großer Campingbus mit Aufstelldach. In der Hochsaison ist eine Mietdauer von mindestens sieben Tagen Pflicht, ansonsten gilt eine Mindestdauer von drei Tagen.

Dreamer: VW Bulli, 150 PS; zwischen 99 und 139 Euro pro Tag

Weitere Infos unter: vantopia.de

18. Volkswagen Nutzfahrzeuge

Direkt vom Erzeuger: Bei Volkswagen selbst gibt es Oldtimer-Bullis zur Miete. Zur Auswahl stehen historische T1- bis T4-Bullis. Unter den T1-Bussen gibt es auch den berühmten "Sambabus" zur Auswahl. Bei den T2-Modellen kann man sich für einen klassischen Bulli entscheiden, für einen coolen Pritschenwagen oder einen Camper von Westfalia mit Aufstelldach. Beim T3 steht ebenfalls eine große Auswahl bereit: vom klassischen Transporter bis zum "Syncro" ist alles dabei. Zwei T4-Fahrzeuge stehen zur Auswahl, darunter ein Camper und ein Pritschenwagen.

Alle Miet-Camper müssen persönlich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover abgeholt werden. Ob zum Campen, für eine Feier oder einfach nur zum Herumfahren, einen Bulli von VW kann man ein bis drei Tage lang mieten. Auf der Firmen-Website kann man die Verfügbarkeit erfragen.

Preise für VW Nutzfahrzeug-Oldtimer: (jeweils für ein Wochenende)

VW T1: ein Tag kostet 595 Euro

ein Tag kostet 595 Euro VW T2 : ein Tag kostet 395 Euro

: ein Tag kostet 395 Euro VW T3 : ein Tag kostet 297,50 Euro

: ein Tag kostet 297,50 Euro VW T4: ein Tag kostet 297,50 Euro

Weitere Infos zu den Oldtimer-Bullis von VW Nutzfahrzeuge unter: www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

19. Private Miet-Plattformen

Auch auf den bekannten Privat-Vermiet-Plattformen treiben sich einige Bulli-BesitzerInnen herum und bieten Ihre Schätzchen zur Miete feil. Hier wechselt das Angebot ständig, je nach Verfügbarkeit. Wer in Deutschland oder im Ausland einen Bulli von Privatpersonen mieten will, findet auf der jeweiligen Website sicher etwas passendes. Hier stellen wir die Plattformen vor: