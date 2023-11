Dass der Fachkräftemangel um unsere geliebte Urlaubsform keinen Bogen macht, liegt auf der Hand. Die Branchenverbände für Industrie und Handel haben dieses Thema längst auf der Agenda und arbeiten an Lösungen. Ebenso die Betreiber von Camping- und Stellplätzen, die zum Teil kurzfristig einzelne Dienstleistungen einschränken mussten und langfristig nach Möglichkeiten suchen, um die Gäste weiter persönlich betreuen zu können.

Wartezeiten bei Händlern und Servicebetrieben

In der Reisemobilfertigung fehlen ebenso Fachkräfte wie in den Handelsbetrieben und Werkstätten. In der Folge verlängern sich Lieferfristen für neue Fahrzeuge und die Wartezeiten für Reparatur- und Wartungsarbeiten am Mobil. Wie sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie selbst schon Lieferverzögerungen beim Kauf eines neuen Reisemobils erlebt? Und wie schnell kommen Sie in Ihrer Reisemobilwerkstatt dran?

Einschränkungen auf Camping- und Stellplätzen

Digitaler Check-in, Service-Roboter im Restaurant und Brötchenbestellung online. Das sind nur einige Maßnahmen, zu denen Camping- und Stellplatzbetreiber greifen, um an anderer Stelle weiter den persönlichen Kontakt zu ihren Gästen aufrechterhalten zu können. Wo das allein nicht ausreicht, kommt es zu verkürzten Öffnungszeiten beispielsweise in Rezeptionen und Lebensmittelläden, in der Gastronomie oder im Schwimmbädern. Nicht alle Gäste haben für solche Maßnahmen Verständnis. Wie geht es Ihnen? Haben Sie solche Einschränkungen selbst schon erlebt und wie reagieren Sie darauf?

Haben Sie den Fachkräftemangel beim Camping schon selbst erlebt?

Schreiben Sie uns, welche Erfahrungen Sie mit dem Fachkräftemangel in der Caravaning-Branche gemacht haben. Wie reagieren Sie, wenn es beim Service zu längeren Wartezeiten kommt? Oder das Angebot auf Camping- oder Stellplätzen eingeschränkt wird? Wie sehen Sie den Trend hin zur Digitalisierung von Dienstleistungen, wie etwa Check-in oder Check-out? Schreiben Sie uns!

Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen!

Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 20. November 2023 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendern verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.

Datenschutzhinweis: Wenn Sie uns eine Anfrage stellen oder ein Feedback geben, speichern wir Ihre Kontaktdaten und Ihren Text (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Ihre Zuschrift hilft uns, unser Informationsangebot in unseren Medien zu verbessern. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Wir behalten uns vor, Ihre Zuschrift zusammen mit Ihrem Namen in unseren Zeitschriften promobil und CARAVANING und gegebenenfalls auch auf unserer Website www.promobil.de und www.caravaning.de, sowie unseren Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen. Sie können der Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen (datenschutz@motorpresse.de). Wir werden dann die gespeicherten Daten umgehend löschen. Im Übrigen löschen wir Ihre Daten spätestens nach Ablauf eines halben Jahres bzw. im Falle einer Veröffentlichung im Internet, wenn wir der Ansicht sind, dass die Frage nicht mehr interessant für unsere NutzerInnen ist. Mehr zum Datenschutz unter www.promobil.de/datenschutz.