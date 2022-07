Udo Rudolf unterhält in Stuttgart einen Servicebetrieb für Reisemobile, den Rudolf Caravaning Service (RCS). Von Zeit zu Zeit fertigt der schwäbische Tüftler jedoch auch eigene Modelle – meist im Kundenauftrag. Bei der jüngsten Kreation macht schon die Basis, der komfortable, auffallend leise, aber auch teure VW Crafter mit Heckantrieb, klar, dass man es keinesfalls mit einem Billigmobil zu tun hat.

Hochwertiger Aufbau

Bei aller Wuchtigkeit, die die 3,3 Meter Höhe vermitteln, ist das Alkovenmobil mit 6,26 Meter Außenlänge eher kompakt. Der GFK-Aufbau stammt vom Leerkabinen-Spezialisten Ormocar, zeigt hochwertige Details wie die einbruchssichere Tür und nahtlos aneinander laminierte, mit PU-Schaum gedämmte, holzfreie Sandwichplatten.

Zudem wurde die Kabine komplett im Farbton des Fahrerhauses lackiert: weiß. Das wirkt einheitlich, schlicht und kommt nie aus der Mode.

Besonderer Grundriss mit viel Stauraum

Auch der Ausbau geizt nicht mit Besonderheiten. Die Möbel sind solide, aus 15 Millimeter dicken Sperrholzplatten konstruiert. Das Holz ist in einem natürlicheren eher dunklerem Ton gehalten, die Arbeitsplatte in anthrazit fügt sich da gut ein. Die Polster in dunkelblau komplettieren den Look.

Im Doppelboden sind die Wassertanks mit je 120 Liter frostsicher untergebracht. Ebenso ein Staufach und eine praktische Schublade im Einstieg, die groß genug für etliche Paar Schuhe ist. Innen bietet unter anderem der deckenhohe Kleiderschrank viel Stauraum. Außerdem gibt es viele offene Ablagen, auch im Bad. Auf eine Fahrradgarage verzichtet der künftige Besitzer. Ein Außenfach für die Campingmöbel gibt es jedoch.

Die Gestaltung des Grundrisses geht eher unkonventionelle Wege. Auf der Beifahrerseite zieht sich Küche bis an die Heckwand. Sie bietet außerordentlich viel Stauraum und Arbeitsfläche. Hier können sich KöchInnen ausleben. Der 130-Liter-Kompressor-Kühlschrank ist so im Einstieg eingebaut, dass man von innen und außen gut rankommt.

Auf der Fahrerseite im Heck ist das Bad mit einer großen separaten Dusche untergebracht. Davor liegt eine vollwertige Dinette mit riesigem Tisch, die sich bei Bedarf auch zum Bett umbauen lässt. Allerdings dürfte das außergewöhnlich große Alkovenbett stets die erste Wahl sein.

RCS Alkoven im Überblick

Preis: ab 115.000 EuroBasis: VW Crafter, Leiterrahmen, Hinterradantrieb, ab 130 kW/177 PSGesamtgewicht: 4.200 kgLänge/Breite/Höhe: 6.260/2.260/3.300 mmEmpfohlene Personenzahl: 2Baureihe: Hochwertige, aufgeräumte Technik, von der Dieselheizung über Solaranlage und Wechselrichter bis zum elektrischen Ablassventil, solide Möbel und ein robuster Aufbau zeichnen die individuell entwickelten und eingerichteten Reisemobile von RCS aus.