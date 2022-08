Das Auktionshaus Broad Arrow versteigert am 18. August im kalifornischen Monterey einen Aston Martin DB5 aus dem Besitz des 2020 verstorbenen Bond-Darstellers Sean Connery. Auf 1,4 bis 1,8 Millionen US-Dollar (das entspricht derzeit etwa dem Eurowert) schätzt das Auktionshaus den Wert des Autos. Ein Teil des Verkaufserlöses soll an den Sean Connery Philantrophy Fund gehen.

Der Schauspieler kaufte den Aston Martin 2018. Aus den James-Bond-Filmen bekannte Gadgets sind nicht an Bord – bis auf eines hat Connery diese auch nicht vermisst: Sein Sohn Jason erzählte, sein Vater hätte gern den Schleudersitz gehabt – er habe ihn aber nie gefragt, für wen. Während die Bond-Autos wegen der zusätzlichen Ausstattung etwas kopflastig und darum wenig kurvenwillig gewesen seien, habe Connery das Fahren in seinem eigenen DB5 als große Freude empfunden, erklärt der Sohn.

Snow Shadow Grey – wie das Bond-Auto

Der Schauspieler habe das Auto bei RS Williams entdeckt, einem angesehenen Spezialisten für Aston-Martin-Modelle. Dieselbe Firma hat das Auto nun auch für den Verkauf aufbereitet. Lackiert ist das Coupé, dessen Karosserie die italienische Firma Touring von Hand aus Alublechen dengelte, in Snow Shadow Grey. Der historisch korrekte Farbton entspricht jenem der Filmautos, die Sean Connery 1964 und 1965 in "Goldfinger" und "Feuerball" fuhr.

Für die Filmaufnahmen zu "Goldfinger" in Andermatt und am Furka-Pass wurde ein ursprünglich in "Dubonnet Rot" lackierter Prototyp der 1963 vorgestellten Baureihe in "Snow Shadow Grey" umlackiert. Das Auto mit der Fahrgestellnummer DP 216/1 basierte auf dem Vorgängermodell DB4. Dieses Auto gilt seit 1997 als verschollen. Die beiden Promotionsautos für "Feuerball" existieren noch: Eines steht im Louwman Museum in Den Haag, das andere versteigerte RM Sotheby’s 2019 für 6,385 Millionen US-Dollar. Im selben Jahr wurde ein weiterer DB5 in Monterey für 1,765 Millionen US-Dollar versteigert.