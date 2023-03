Der Komiker und Schauspieler Rowan Atkinson, bekannt als Mr. Bean, Jonny English und Kommissar Maigret, sammelt Autos und fährt Rennen. Unter anderem besaß er einen McLaren F1, mit dem er 2011 einen Unfall hatte, und einen Mercedes-Benz 500 E, den er sogar zweimal kaufte.

Am 25. Februar 2023 versteigert das britische Auktionshaus Silverstone Auctions einen Lancia Delta HF Integrale Evo II, den Atkinson im Mai 2021 gekauft hat. Viel gefahren ist er in der kurzen Zeit nicht: Beim Kauf hatte der italienische Viertürer etwa 87.000 Kilometer auf dem Tacho, aktuell sind es laut Beschreibung weniger als 90.000 km. In den Erhalt des guten Zustandes sei erst kürzlich investiert worden, so die Beschreibung weiter.

Verkaufspreis 99.560 Euro

Der in dunklem "Lord Blue" lackierte HF Integrale aus dem Baujahr 1993 hat ein beigefarbenes Interieur, das der Laufleistung entsprechend gut erhalten wirkt. Beim Evo II handelt es sich um eine weiterentwickelte Version mit 215 PS aus einem vorn quer eingebauten Vierzylinder-Turbomotor mit Vierventil-Zylinderkopf.

Das Auto kam als Neuwagen nach Japan und 2011 nach Großbritannien. Trotzdem handelt es sich um einen Linkslenker. Der Schätzpreis ist mit 65.000 bis 75.000 britischen Pfund angegeben, was umgerechnet etwa 74.200 bis 85.600 Euro entspricht. In Deutschland liegt der Marktwert eines Lancia Delta Integrale Evo 2 laut Classic-Analytics zwischen 50.000 und 80.000 Euro. Verkauft wurde der Integrale schließlich für 87.750 britische Pfund, umgerechnet 99.560 Euro.