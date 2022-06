Harley Moser ist Vieh- und Pferdezüchter aus dem direkt am Missouri gelegenen Mobridge im US-Bundesstaat South Dakota. Er befindet sich nach eigenen Angaben im Teil-Ruhestand. In den vergangenen Jahren hat er eine beachtliche Sammlung an Muscle Cars in verschiedenen Zuständen, Traktoren, Trucks und Landmaschinen aufgebaut. Seine beiden Kinder leiden von Geburt an an einer Nebennieren-Erkrankung. Um die medizinische Behandlung seiner erwachsenen Kinder Molly und Justin zu sichern, trennt sich Moser jetzt von seiner Sammlung in einer Auktion. Eine Freundin gibt noch ein seltenes Auto dazu.

Heimlicher Start

Mit dem Sammeln von Autos hat Moser einst begonnen, als er merkte, dass von dem gemeinsam mit seiner Frau Barb geführten Sparkonto permanent zu viel Geld abfloss. Um trotzdem ein bisschen Vermögen aufzubauen, kaufte er heimlich ab und zu ein Muscle Car. Beim Kauf hatte ihn sein älterer Bruder beraten, die sich mit solchen Autos auskannte. Als Barb herausfand, dass Moser Muscle Cars sammelte, war sie von der Idee begeistert und unterstütze den weiteren Ausbau der Sammlung. Vor zehn Jahren ist Barb an Krebs gestorben – Moser ist zutiefst davon überzeugt, dass es in ihrem Sinne ist, die Autos für die Behandlung seiner Kinder zu verkaufen.

Dodge Charger als Scheunenfund

Mosers Sammlung ist erstaunlich vielfältig, wobei die meisten seiner Muscle Cars optisch in einem guten Zustand sind. Auffällig ist ein Dodge Charger RT Coupe von 1970, das Moser in seinem originalen Scheunenfund-Zustand belassen hat. Der Charger hat noch seinen originalen V8 und sein Innenraum sieht für einen Scheunenfund ganz manierlich aus. Ein besonderes Auto kommt nicht von Moser selbst, sondern der Freundin der Familie Shari. Sie steuert einen zum Torino-GT-428-Cobra-Jet-Klon umgebauten 1969 Ford Fairlane 500 von 1969 bei. Das Auto hat ihr kürzlich an Krebs verstorbener Mann Fred noch vor seinem Tod komplett restauriert. Mosers Familie hatte Shari in jüngeren Jahren unterstützt – sie hat einige Zeit dort gewohnt. Als sie, ihr Sohn und ihr Enkel von der Auktion gehört hatten, war ihnen sofort klar, dass sie Freds Torino-GT-428-Cobra-Jet-Umbau dazugeben würden, freut sich Shari.

Studebaker Truck mit Coca-Cola-Box

Aus seiner Sammlung mag Harley Moser übrigens kein Muscle Car am meisten, sondern einen Studebaker R15 Truck von 1952. Das Auto sei ungefähr so alt wie er selbst, laufe hervorragend und sei in einem guten Zustand. Auf der Ladefläche des kleinen Lkw steht eine historische Coca-Cola-Box, die zum Lieferumfang gehört. Auch ein Dodge M56 Power Wagon 4x4 Truck macht noch einen guten Eindruck – bei ihm handelt es sich um ein echtes Militärfahrzeug. Im Look eines postapokalyptischen Kampftrucks steht ein International Truck von 1940 auf der Sammlerwiese. Das Auto kam anscheinend zur Feuerbekämpfung zum Einsatz, sein Zustand geht optisch zwar eher Richtung Schrotthaufen, aber seine Besonderheit macht ihn vielleicht erhaltenswert.

Teilweise mit nachgerüsteten Sportmotoren

Zu den weiteren schicken Muscle Cars der Auktion gehören noch ein Plymouth GTX Coupe und ein Plymouth Roadrunner Coupe von 1970 und ein Dodge Sport Coupe von 1973. Die Innen- und Motorräume dieser drei Autos sehen noch sehr gut aus. Das Roadrunner Coupé hat einen Mopar-Nachrüstmotor und das Dodge Sport Coupe hat ein für Renneinsätze umgerüstetes Triebwerk.

Auktion heute

Die Auktion der Muscle Cars findet am Freitag den 3. Juni 2022 um 9:30 Uhr Ortszeit statt – hier ist es dann 16:30 Uhr. Die Gebote nimmt das zuständige Auktionshaus VanDerBrink Auctions online entgegen, die Auktion wird von Harley Mosers Ranch live übertragen. Seine landwirtschaftlichen Geräte kommen dann am Samstag in einer gesonderten Auktion unter den Hammer.