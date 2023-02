© Andreas Of-Allinger



Diese Opel Commodore B GS/E Limousine in coolem Orange ist eine absolute Zeitreisemaschine in die 1970er-Jahre. Im Sommer wird der Viertürer 50 Jahre alt. Erstauslieferung war in Italien. Der Tacho steht bei 121.800 Kilometern. Das Preisschild listet zahlreiche Neuteile auf, die seit 2017 verbaut wurden. Der Preis für die 155 PS starke Sechszylinder-Limousine mit Dreigang-Automatikgetriebe liegt bei 19.000 Euro.