An- und Abreise mit dem Autotransporter vom ADAC-Auslandsdienst: Oben der Mercedes AMG 6.0 32 V (links) und der Porsche 959 S, unten der Ruf-Porsche CTR. Der Ferrari F40 war in Nardo fast zu Hause und reiste direkt aus Maranello an.