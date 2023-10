Es wird ein Auktions-Marathon, wenn RM Sotheby's am 1. Dezember 2023 die Versteigerung der "White Collection" eröffnet. Unter den Hammer kommt, was ein Sammler in Houston, Texas, in den vergangenen zehn Jahren zusammengetragen hat: 56 Porsche vom 356 bis zum 918 Spyder. Den größten Teil bilden 911 Turbo, GT, Targa und Speedster aller Generationen vom 901 bis zum 991. Außerdem kommen über 500 Automobilia unter den Hammer: Koffer, Schilder, Prospekte und Möbel mit Porsche-Label oder von Porsche Design. Die Fahrzeuge stehen in einer weißen Halle auf grauen Parkplätzen. Dazwischen sind Sitzgruppen mit Tischen und Stühlen sowie Sofas gruppiert. Zwei Tage sind für die Versteigerung angesetzt.

Fast alle sind weiß lackiert

Die allermeisten Porsche in der Sammlung sind weiß lackiert, manche auch beige, einer hellblau. Auffälliger Farbtupfer unter den Sportwagen: Ein 356 "Pre-A" von 1953 mit dunkelrot lackierter Reutter-Karosserie sowie zwei Porsche-Traktoren im typischen Hellrot. Die beiden Traktoren, ein Junior 109 S und ein 109, fallen nicht nur mit ihrer Lackierung und Statur, sondern auch mit ihren Einzylinder-Dieselmotoren in der Sammlung auf.

Der Schwerpunkt der Sammlung liegt eindeutig auf besonders seltenen und sportlichen 911-Derivaten. Der 911 Carrera RS 2.7 ist in der Leichtbau- und Touring-Variante vertreten – der eine mit roten, der andere mit blauen Schriftzügen an der Seite. Der Carrera RS war 1973 das schnellste deutsche Serienauto und das erste mit serienmäßigem Heckflügel. Der "Entenbürzel" brachte 4,5 km/h in der Höchstgeschwindigkeit und kehrte beim 997 Sport Classic als Zitat zurück – ein solches Modell gehört ebenfalls zur Sammlung. Den Verkaufspreis für den Carrera RS schätzt RM Sotheby's auf bis zu zwei Millionen US-Dollar (1,9 Mio. Euro).

Ähnlich viel Geld soll ein 911 Carrera RSR von 1993 kosten. Der Leichtbau-964 mit 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor im Heck ist eine von zwei Straßenversionen und mit 70 Kilometern Laufleistung praktisch neu. Ebenfalls ein 911 für zwei Millionen: ein 911 GT2 RS, die schärfste Version des 993 mit Biturbo-Boxermotor und Heckantrieb. Deutlich günstiger könnte wegkommen, wer auf einen 996 GT2 bietet: Der wassergekühlte Turbo-Elfer von 2004 soll geschätzte 350.000 bis 450.000 US-Dollar (332.500 bis 427.500 Euro) kosten.

Leichtbau-911 und Transaxle-Porsche

Der angebotene 911 Carrera Clubsport von 1987 ist wie der Carrera RS und Clubsport ebenfalls eine Leichtbau-Rarität. Nur 340 Exemplare des 911-G-Modells waren ein Clubsport. Um Gewicht zu sparen, ließ Porsche alles weg, was zum Fahren nicht unbedingt nötig ist, und sparte so 99 Kilogramm ein. Auf der Streichliste standen Dämmmaterial, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Rücksitze und Unterbodenschutz. Bis zu 425.000 US-Dollar (403.750 Euro) könnte der Clubsport einbringen, schätzt das Auktionshaus.

In der Sammlung stehen mit 914, 924 und 944 drei weitere wichtige Sportwagen aus der Porsche-Historie. Alle drei sind weiß lackiert, was beim Motto der Sammlung niemanden überraschen dürfte. Beim 924, einem Martini-Sondermodell, kontrastiert der weiße Lack mit den Seitenstreifen im Design des Motorsport-Sponsors und Spirituosen-Herstellers. Dass der 914 einen Sechszylinder hat, macht den Mittelmotor-Targa besonders reizvoll und teuer: 120.000 bis 140.000 US-Dollar (114.000 bis 133.000 Euro) soll der 914/6 einbringen.