Am 8. Oktober kommt im Auktionshaus Bonhams Cars ein außergewöhnliches Fahrzeug von Saab unter den Hammer.

Der norwegische Karosserieexperte und Saab-Liebhaber Per Ekstrøm wollte zum 50. Geburtstag von Saab 1997 etwas Besonderes bauen: ein sportliches Coupé auf Basis des Saab 900. Dazu erhielt er Unterstützung von der Zentrale im schwedischen Trollhättan. Das Ergebnis, der Saab EX Prototyp, wird am 8. Oktober 2023 von Bonhams Cars versteigert.

Prototyp mit Straßenzulassung

Das Fahrzeug besitzt eine Straßenzulassung und ist ausschließlich aus Saab-Bauteilen gefertigt. Die Basis stammt vom Saab 9000 CC von 1987. Für den Antrieb sorgt ein 2,3-Liter-Turbomotor mit 220 PS. Die Heckklappe spendierte der Saab 900 II und die dazugehörige Scheibe das 900 Cabriolet. Das Dach ist um 7 Zentimeter abgesenkt und der Tankdeckel in die Mitte der Lichtkante auf die hintere rechte Seite versetzt. Die verbreiterten Radkästen lieferte der Saab CS 9000.

Zusätzlich gibt es zahlreiche Unterlagen

Im Augenblick steht der EX in Belgien und hat rund 154.000 Kilometer auf dem Buckel. Der Vorbesitzer pflegte des Saab liebevoll und wartete ihn regelmäßig. Der neue Käufer bekommt sämtliche Unterlagen in Papierform zum Fahrzeug dazu. Darunter finden sich Zeichnungen und Berechnungen vom Bau 1997. Das Auktionshaus Bonhams schätzt den Wert zwischen 60.000 und 90.000 Euro.