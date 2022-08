So ein klassischer Bentley S2 aus den 1960er-Jahren fährt mit V8-Motor und Platz für vier Personen vor. In gutem Zustand kostet eines der insgesamt 2.308 Mal gebauten Fahrzeuge durchaus um die 200.000 Euro, doch jenes Exemplar, das dem australischen Zoll ins Netz gegangen ist, war deutlich mehr wert. 80 Millionen Euro mehr, um genau zu sein. Das liegt daran, dass der Platz im britischen Oldie nicht für vier Menschen, sondern für insgesamt 191 Kilo Rauschgift genutzt wurde.

Röntgenstrahlen offenbaren Schmuggelware

Ein Absender aus Kanada hatte den Bentley per Container nach Australien verschifft. Am Hafen unterzogen die Beamten die Lieferung einer routinemäßigen Kontrolle und scannten den Container mit einem Röntgengerät. Schnell waren verdächtige Anomalien entdeckt, die im Anschluss von einer Spezialeinheit untersucht wurden. Diese zerlegte die Limousine und förderte insgesamt 30 Kilo Kokain und 161 Kilo Methamphetamin zutage, die unter anderem hinter den Scheinwerfern versteckt waren.

Die Suche nach den Hintermännern führte schließlich zu einer Razzia in Rooty Hill, einem Vorort von Sydney. Zwei Verdächtige im Alter von 22 und 23 Jahren wurden von den Behörden in Gewahrsam genommen, beide sind bereits einschlägig vorbestraft. Nach weiteren Recherchen konnten die Polizisten zudem zwei mutmaßliche Komplizen festsetzen, die in einem Toyota unterwegs waren. An Bord: 2,2 Kilo Rauschgift und 1,1 Millionen Dollar Bargeld. Alle Beteiligten befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Wenn Sie Ihr Geld – so hoffen wir – lieber in Autos als in Drogen investieren, können Sie sich in unserer Fotoshow oben im Artikel anschauen, welches exklusive Sondermodell Bentley zuletzt enthüllt hat. Kostenpunkt: 1,94 Millionen Euro pro Stück. Plus Steuern.