Sex im Hersteller-Logo: A-Style Die italienische Firma A-Style stellt vor allem Motorradhelme her - wie passend, dass das Logo des Herstellers an eine wilde Sexszene erinnert. Viva, Italia! Das dachte sich wohl auch der Grafiker, als er dem Hersteller das Logo präsentierte...

Lustiges Hersteller-Logo: Mont-Sat aus Polen Was haben wir gelacht! Dieses Satellitenmännchen steht voll und ganz zu den Produkten. Vielleicht ein wenig zu viel? Das Hersteller-Logo führt in jedem Fall dazu, dass die Schüsselbesitzer über das Abo gewisser, kostenpflichtiger Filmchen nachdenken werden..

Aktuell peinlichstes Logo: Olympia 2012

Noch ehe die Olympischen Sommerspiele in London gestartet sind, wurde das Logo in der Luft zerrissen. Erinnert es an Lisa Simpson beim Oralverkehr? Oder doch an ein Mädchen am Computertisch? Oder wirkt das zerbrochene Logo einfach komplett widersprüchlich zum Olympia-Gedanken der vereinten Sportnationen? Wie auch immer: die rund 500.000 Euro waren eine Fehlinvestition für dieses Hersteller-Logo...schade, aber mögen die Spiele trotzdem beginnen...