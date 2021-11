Gefährliche Schadsoftware Emotet erneut aufgetaucht

Emotet hat hohe Schäden bei Betroffenen in Wirtschaft und Verwaltung verursacht. Eigentlich war das Netzwerk gestoppt worden. Jetzt aber gibt es alarmierende Hinweise.

Im Januar hatte Europol noch verkündet, die Infrastruktur des - vor allem vom organisierten Verbrechen genutzten - Systems Emotet sei unter Kontrolle. An dem mehr als zwei Jahre dauernden Einsatz unter deutscher und niederländischer Leitung waren Ermittler aus acht Ländern beteiligt. Tatsächlich wurden danach keine weiteren Emotet-Schadfälle bekannt.

Die Systeme von G Data registrierten bei einem Kunden am Sonntagabend die Schadsoftware TrickBot, die wiederum eine weitere Malware nachgeladen habe. Diese sei als Emotet erkannt worden. Experten anderer Sicherheitsfirmen bestätigten die G-Data-Analysen.

Emotet war 2014 als sogenannter Trojaner aufgetaucht. "Die Emotet-Infrastruktur funktionierte im Kern wie ein erster Türöffner in Computer-Systeme auf weltweiter Ebene", beschrieb Europol die Funktionsweise.

In Deutschland waren außer Computern von Zehntausenden Privatleuten auch viele IT-Systeme von Unternehmen, Behörden und Institutionen infiziert worden. Dazu gehörten das Klinikum Fürth, das Kammergericht Berlin, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und auch die Stadt Frankfurt am Main.

Über ein Word-Dokument, häufig getarnt als harmloser Anhang einer E-Mail oder auch als Link, wurde in das System eingebrochen. Sobald der illegale Zugang gelungen war, wurde dieser an Cyber-Kriminelle verkauft. Diese konnten wiederum eigene Trojaner einschleusen, um etwa an Bank-Daten zu gelangen, erbeutete Daten weiterzuverkaufen oder aber Lösegeld für blockierte Daten zu erpressen.