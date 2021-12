Jahresrückblick 2021: TikTok-Nutzer feiern Shirin David

Die Spitze sicherte sich die Disco-Formation Boney M. mit "Rasputin (7" Version)". Auf Rang zwei und fünf reihten sich Danilo Stankovic mit seinem Welthit "Pieces (Solo Piano Version)" sowie Alle Farben & YouNotUs mit "Please Tell Rosie" ein.

Die fünf internationalen Lieblingssongs auf TikTok

An die Spitze der weltweit beliebtesten TikTok-Songs schaffte es Rapper Masked Wolf (30) mit "Astronaut in the Ocean", gefolgt von den diesjährigen ESC-Gewinnern Maneskin und ihrem Song "Beggin'". Auf Platz drei, vier und fünf sind Popp Hunna (21) mit "Adderall (Corvette Corvette)", ElyOtto (17) mit "SugarCrash!" sowie The Kid Laroi (18) und Justin Bieber (27) mit ihrem Hit "Stay" gelistet.