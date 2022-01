Massive Cyberattacke gegen Internationales Rotes Kreuz

Das Rote Kreuz ist in humanitären Notlagen im Einsatz. Es hilft Menschen in aller Welt. Jetzt haben Hacker zugeschlagen und möglicherweise Tausende von Menschen in Gefahr gebracht.

Hacker verschafften sich Zugriff auf hochsensible Daten von mehr als einer halben Million Menschen, wie das IKRK in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Dabei handelt es sich um Personen, die in Gefängnissen sitzen, vermisst werden oder solche, die durch Konflikte, Migration oder Katastrophen von ihren Angehörigen getrennt wurden und mit Hilfe des IKRK auf Familienzusammenführung warten.

Betroffen waren Angaben über 515.000 Menschen von mindestens 60 lokalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in aller Welt, darunter auch die internationale Suche des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Die Daten lagen auf einem externen Server in der Schweiz. Bislang gebe es keine Hinweise, dass sie veröffentlicht oder anderweitig genutzt wurden, teilte das IKRK mit. Wer dahinter stecke, sei bislang nicht bekannt. Mardini appellierte an die Täter, die Daten nicht zu nutzen. Ähnlich äußerte sich DRK-Generalsekretär Christian Reuter: Die Daten dürften nicht veröffentlicht, verbreitet oder verkauft werden, wurde er in einer DRK-Mitteilung zitiert. Noch sei unklar, welche Motive hinter dem Cyber-Angriff steckten.