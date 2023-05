© Getty Images



Totalitäre Regime

Eine dystopische Gesellschaft wird oftmals durch eine diktatorische Herrschaftsform charakterisiert, in der eine repressive Form der Kontrolle über das Individuum herrscht. Diese wurde bereits in den 30er und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts grausame Wirklichkeit in Europa, durch die Gräueltaten des NS-Regimes. Ein Paradebeispiel für die Kritik am Totalitarismus liefert das Buch "1984" von Georg Orwell.