Roboter "Bella" serviert die Speisen

Die Corona-Pandemie hat dem Gastgewerbe schwer zugesetzt, nun sind in vielen Restaurants auch die Mitarbeiter " Mangelware". Ein Gastronom in Grömitz hat sich ungewöhnliche Hilfe geholt.

Grömitz (dpa) - In einem Restaurant im Ostseebad Grömitz bringt seit wenigen Tagen Roboter "Bella" die Speisen. Mit dem ungewöhnlichen Helfer will Gastwirt Tim Bornewasser dem Personalmangel in der Gastronomie begegnen.