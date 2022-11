Das Logo des sozialen Netzwerks Twitter ist an einem Gebäude der Firmenzentrale in San Francisco zu sehen.

Plattformbetreiber investieren in der Regel viel Zeit und Geld in die Bekämpfung von Fake-News. Bei Twitter ist das unter der Leitung von Elon Musk zumindest in Sachen Corona-Falschmeldungen Geschichte.