Ein Böttcher arbeitet mit Holz, eine Zimmerin ebenfalls, doch was macht eigentlich ein Naturwerksteinmechaniker? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Ausbildungs-Quiz !

Das Ausbildungs-Quiz:

Wie gut kennen Sie sich mit Ausbildungsberufen aus?

Wie viele Ausbildungen gibt es?

In Deutschland gab es im Jahr 2018 rund 326 anerkannte Ausbildungsberufe, die mit unterschiedlichen Abschlüssen begonnen werden können.

Unterschiedlich sind auch die Ausbildungsberufe. Ob im medizinischen, handwerklichen, gastronomischen oder modischen Bereich, die Angebote für Absolventen sind vielfältig.

Nicht nur mit einem Haupt- und Realschulabschluss, Abitur und Fachabitur darf man eine Ausbildung beginnen.

Einige Ausbildungen fordern keinen konkreten Schulabschluss, auch wegen schlechter Noten müssen sich Interessenten nicht immer Sorgen machen.

Welche Formen der Ausbildung gibt es?

Während einer Ausbildung sind die zu vermittelnden Inhalte festgelegt. In Deutschland gibt es die duale Berufsausbildung und die schulische Ausbildung.

Letztere wird an der Berufsfachschule absolviert, während die duale Berufsausbildung teilweise an der Berufsschule und teilweise im Ausbildungsbetrieb stattfindet. Die Aufteilung variiert meist je nach Ausbildungsjahr.

Wie lange dauert eine Ausbildung?

In der Regel dauert eine Ausbildung drei Jahre. Je nach Schulabschluss kann sie in manchen Bereichen jedoch reduziert werden, im Extremfall sogar auf nur ein Jahr.

Manche Ausbildungen, wie die zum Drahtzieher oder zur Drahtzieherin, dauern generell lediglich zwei Jahre. Andere, wie die Ausbildung zum Elektroniker/in Geräte und Systeme dauern dafür grundsätzlich dreieinhalb Jahre.

Es kommt also nicht nur auf den Schulabschluss, sondern auch auf den Bereich an, in dem die Ausbildung absolviert wird.

Das Interesse muss stimmen

Die meisten Ausbildungsberufe bauen auf einen Haupt- oder Realschulabschluss auf.

Wenn sich jemand nach der gescheiterten Schulausbildung auf die Suche nach einem Beruf macht, ist es wichtig, den eigenen Stärken und Interessen nachzugehen.

Kann man ein Interesse in einem bestimmten Bereich nachweisen und hat bestenfalls schon vorbereitende Seminare oder Lehrgänge besucht, kann es trotz schlechter Noten zur Einstellung kommen.

Mit der Berufsausbildung können die Auszubildenden sogar den nächst höheren Schulabschluss erreichen, dies ist in Deutschland von den einzelnen Bundesländern abhängig.

Mit dem Abschluss einer Ausbildung wird dem Absolventen oder der Absolventin der Hauptschulabschluss zuerkannt.

Mit Hauptschulabschluss kann man durch die Ausbildung auch einen Realschulabschluss erreichen, Voraussetzung hierfür sind ein bestimmter Notendurchschnitt und der Nachweis von Englischkenntnissen.