Die taiwanische Fluggesellschaft Eva Air beschert Airbus einen Großauftrag. Das Unternehmen bestellt 18 Exemplare des Langstreckenjets A350-1000 und 15 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo, wie es am Dienstag mitteilte. Der Auftrag hat nach Listenpreisen einen Gesamtwert von 10,1 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro). Bei großen Flugzeugbestellungen sind hohe Rabatte üblich.

Die A350-Jets sollen bei Eva Air Boeing-Maschinen vom Typ 777-300ER ersetzen, von denen die Gesellschaft 34 in ihrer Flotte hat. Einige Exemplare sind fast 20 Jahre alt. Umgekehrt ist die Gesellschaft dabei, ältere Airbus A330 durch neue Boeing 787 zu ersetzen.

Bei den Jet-Auslieferungen im Oktober hat Airbus einen größeren Schritt in Richtung seines Jahresziels gemacht. Im abgelaufenen Monat fanden 71 Passagierjets den Weg zu ihren Käufern und damit 16 mehr als im September, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. In den ersten zehn Monaten hat der Hersteller damit 559 Maschinen ausgeliefert. Um sein Jahresziel von 720 Jets zu erreichen, muss er im November und Dezember insgesamt 161 Flugzeuge fertig machen und zu den Kunden bekommen. Im Oktober holte Airbus zudem neue Bestellungen über 119 Maschinen herein, musste aber auch 26 Stornierungen hinnehmen.