Das Angebot hiesiger Banken an Finanzierungen ist nach Angaben des Bundesverbands deutscher Banken größer als die Nachfrage.

Kollabierte Banken in den USA, die Credit Suisse in Nöten - bringt das die hiesige Kreditvergabe in Gefahr? Der Bankenverband beruhigt: Im ersten Quartal seien sogar mehr Finanzierungen gewährt worden.