Zum Abschluss des Deutschen Bauerntages haben die Landwirte für ein neues Selbstverständnis und ein neues Rollenbild geworben. Dazu verabschiedeten die Delegierten am Mittwoch in Lübeck mit großer Mehrheit die Erklärung "Zukunftsbauer".

In der Erklärung heißt es, man wolle zurück in die Mitte der Gesellschaft und raus aus der Opferrolle. Zuvor hatte sich Bauernpräsident Joachim Rukwiek noch einmal klar zum Transformationsprozess in der Landwirtschaft bekannt. Der Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängende Preissteigerung bei Lebensmitteln dürfe nicht dazu führen, die Ziele wie Klimaschutz und Digitalisierung aus dem Auge zu verlieren, sagte er.

In einem schriftlichen Grußwort hatte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) betont, dass sich die Landesregierung auf Bundes- und Europaebene für eine Stärkung von Höfen aller Größenordnungen einsetzen. Seine ursprünglich geplante Teilnahme am Deutschen Bauerntag hatte Günter wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen abgesagt.