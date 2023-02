Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen weiter zurückgehalten. Über eine Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dax um 0,54 Prozent auf 15.439,85 Punkte. Für die durchwachsene Woche zeichnet sich damit ein knappes Minus ab. Im Fokus bleibt die Geldpolitik der Notenbanken.

Der MDax gab am Freitagvormittag um 1,03 Prozent auf 28.738,08 Punkte nach, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,46 Prozent auf 4230,62 Zähler.

Schon am Donnerstag hatte der Dax den wieder hochgekochten Zinssorgen Tribut gezollt und nach einem Hoch seit rund einem Jahr nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Noch summieren sich die Dax-Gewinne im noch jungen Börsenjahr auf knapp elf Prozent.

An den Börsen in Übersee lastete die Zinsangst ebenfalls auf der Stimmung: In New York war es am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende weiter bergab gegangen, und auch an den asiatischen Märkten überwogen zuletzt die Verluste.

In Frankfurt stand Adidas mit einem heftigen Kursrutsch im Fokus. Mit einem Minus von fast elf Prozent waren die Aktien abgeschlagenes Schlusslicht im Dax. Im schlimmsten Fall droht den Herzogenaurachern nach der Kündigung der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West beim Betriebsergebnis ein Verlust von insgesamt 700 Millionen Euro - es wäre einem Händler zufolge der erste Verlust seit über 30 Jahren. Die Papiere des im MDax gelisteten Konkurrenten Puma verbilligten sich um dreieinhalb Prozent.

Eine skeptische Studie von JPMorgan brockte Hellofresh einen Kursrückgang von fast acht Prozent sowie den letzten Platz im MDax ein. Auch die Titel anderer Unternehmen mit einem internetbasierten Geschäftsmodell standen am Freitag unter Druck. Der Online-Modehändler Zalando, der Essenslieferdienst Delivery Hero und der Onlinebroker Flatexdegiro zählten zu den größeren Verlierern in Dax und MDax sowie im Nebenwerte-Index SDax.