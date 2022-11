Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober startet der deutsche Aktienmarkt auch mit Kursgewinnen in den November. Erholung der Asien-Börsen ließ den Dax am Dienstag gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,03 Prozent auf 13.390,91 Zähler anziehen. Über 13.400 Punkten verbuchte der Leitindex zwischenzeitlich ein erneutes Hoch seit Mitte September.

Vor allem in China und der Sonderverwaltungszone Hongkong lösten Spekulationen über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik des chinesischen Regimes steigende Aktienkurse aus, denen die Märkte hierzulande mit Abstrichen folgten. Der MDax legte sogar 1,98 Prozent auf 24.147,77 Punkte zu, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,4 Prozent hinzugewann.

Im vergangenen Monat hatte der Dax mit einem Zugewinn von 9,4 Prozent eine der besten Oktober-Bilanzen der Geschichte hingelegt.

Als hilfreich galt unter anderem die Tatsache, dass sich der Anstieg der Einfuhrpreise im September etwas stärker abschwächte als von Experten gedacht. Die Preise für nach Deutschland importierte Güter verteuerten sich zwar immer noch sehr deutlich um 29,8 Prozent, Analysten waren aber nach 32,7 Prozent im Vormonat von einer höheren Jahresrate von 31 Prozent ausgegangen. Zur etwas schwächeren Preisdynamik haben vor allem die Kosten für importierten Strom beigetragen.

Die Erholung bei den asiatischen Tech-Werten strahlte bereits im vorbörslichen Handel positiv aus auf deutsche Internet-Aktien, die zuletzt noch recht stark gemieden wurden. Im Dax wurden die Zalando-Titel mit plus 6,1 Prozent sehr stark nachgefragt, nachdem in Hongkong Internet-Branchenriesen wie Tencent oder Alibaba die Rally anführten. Im MDax zogen auch die Aktien von Delivery Hero und Hellofresh sehr deutlich um 9,7 und 6,8 Prozent an.

Am Dax-Ende standen die FMC-Aktien, die damit weite Teile ihrer kurzen Vortagserholung wieder revidierten. Eine Verkaufsempfehlung von Warburg Research drückte die Titel des Dialysekonzerns 4,2 Prozent tiefer. Die Titel des Mutterkonzerns Fresenius gaben 1,3 Prozent nach.

Ein relativ klarer Gewinner waren außerdem die Papiere des Autovermieters Sixt mit einem Anstieg um zwei Prozent. Hier wurde als Treiber auf Rekordgewinne von Avis Budget im dritten Quartal verwiesen. Der Wettbewerber hatte am Vorabend in den USA einen rekordhohen Nettogewinn und ebenfalls einen rekordhohen operativen Gewinn gemeldet.