Schwache Kursentwicklungen an den Überseebörsen haben die Dax-Anleger am Donnerstag nicht von Käufen abgehalten. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten auf Xetra 0,62 Prozent auf 15.950,54 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,75 Prozent auf 28.237,35 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent.

Im Fokus steht die Bilanzsaison in Deutschland, allein aus dem Dax berichten sieben Konzerne. Am Nachmittag folgen dann mit den US-Verbraucherpreisen die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche. Sie sind ein Signalgeber für die US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung.