Am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Indizes zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche moderat zugelegt. Der Leitindex Dax näherte sich in der ersten Handelsstunde mit plus 0,42 Prozent auf 15.297,72 Punkte seinem Freitagshoch. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,20 Prozent auf 25.340,49 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um rund 0,7 Prozent hinauf. Zuvor waren am Freitag in New York der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich gestiegen.

Marktteilnehmer fokussieren sich in dieser Woche auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. Falle die Teuerungsrate, würde dies für eine Zinspause der US-Notenbank Fed am 13. Dezember sprechen, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. An diesem Tag findet die in diesem Jahr letzte Zinsentscheidung der Fed statt. Bei sinkender Inflation könnte der Zinsoptimismus wieder zunehmen und den deutschen Leitindex anschieben, so Henke.

Im Dax gewannen am Montag Rheinmetall als bislang bester Wert 2,1 Prozent. Berichte über eine Verdoppelung der Rüstungshilfe für die Ukraine gaben Auftrieb. Airbus-Aktien profitierten von der Aussicht auf Aufträge im Rahmen der Dubai Air Show mit plus 1,8 Prozent. Beiersdorf verloren nach einem trüben Ausblick des japanischen Konkurrenten Shiseido 0,6 Prozent.

Im MDax gewannen Talanx nach dem Quartalsbericht des Versicherers 2,1 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) litten zunächst ein weiteres Mal unter Studiendaten zum Abnehmmittel Wegovy von Novo Nordisk, drehten aber dann ins Plus mit zuletzt 0,3 Prozent.

Die Anteile des Nutzfahrzeugzulieferers Jost Werke verloren im SDax der kleineren Werte nach Quartalszahlen 3,4 Prozent. Borussia Dortmund sanken nach einer weiteren Niederlage in der Fußball-Bundesliga um 2,3 Prozent.

Erholt um 4,8 Prozent waren die Aktien des Windkraft- und Solarunternehmens Energiekontor, der am Montag ebenfalls mit dem Quartalsbericht im Blick steht.