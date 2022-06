Die Richtungssuche des Dax geht am Mittwoch mit einem durchwachsenen Start weiter. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage startete der deutsche Leitindex mit einem Test der Marke von 14.600 Zählern. Der Schwung ging aber schon in den Anfangsminuten wieder verloren.

Zuletzt gab der Dax um 0,22 Prozent auf 14.524,21 Punkte nach. Der MDax rutschte mit 0,11 Prozent ins Minus auf 30 358,75 Zähler. Auch das Eurozonen-Barometer EuroStoxx konnte seine frühen Gewinne nicht verteidigen.

Etwas Rückenwind kam zunächst von der Wall Street, wo es am Vorabend deutlich aufwärts ging. Anleger blieben aber in der Defensive vor wichtigen Ereignissen, die in den kommenden Tagen anstehen. Am Donnerstag wird erwartet, dass die EZB ihre geldpolitische Wende einleitet - mit einer möglichen ersten Zinsanhebung im Juli. Am Freitag stehen die US-Verbraucherpreise auf der Agenda.