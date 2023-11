Auch am letzten Tag der Börsenwoche ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in den Handel gestartet. Größere Impulse jenseits des Atlantiks dürften auch ausbleiben. Tags zuvor waren die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt.

In den ersten Handelsminuten sank der Dax um 0,04 Prozent auf 15.988,03 Punkte, nachdem er am Donnerstag im Handelsverlauf erstmals seit Ende August über die runde Marke von 16.000 Zählern gestiegen war und knapp darunter geschlossen hatte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenplus von rund einem halben Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitagmorgen 0,07 Prozent auf 26.084,11 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stagnierte auf Vortagesniveau.