Die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag mit Aufschlägen in den Verfallstag an den Terminbörsen gestartet. Die Europäische Zentralbank hatte nach der Leitzinserhöhung am Vortag mitgeteilt, das erreichte Zinsniveau sollte erst einmal ausreichen, um die Inflation zu bekämpfen. Das gab den Aktienkursen Auftrieb. Der deutsche Leitindex Dax lag nach der ersten Handelsstunde um 0,95 Prozent höher bei 15.955,32 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte ging es in etwa zeitgleich um 0,56 Prozent auf 27.479,81 Zähler nach oben. Auf europäischer Bühne zog der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,8 Prozent an.

Größere Kursschwankungen könnte es vor dem Wochenende im Handelsverlauf wegen des großen Verfalls an den Terminbörsen geben, weil Investoren die Kurse oft in eine für sie günstige Richtung zu treiben versuchen. In den USA stehen zudem später noch einige Konjunkturdaten auf der Agenda, die von Interesse sein dürften: darunter Zahlen zur industriellen Produktion, den Im- und Exportpreisen sowie das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen.

Bei den Einzelwerten im Dax zeigten sich in der Frühe die Pharma- und -zuliefererwerte stark. Papiere des Medizintechnikspezialisten Siemens Healthineers verteuerten sich an der Index-Spitze um gut 2,3 Prozent. Ihnen folgten die Anteile am Laborzulieferer Sartorius, die ihre Kurserholung mit plus zwei Prozent ausbauten. In dieser Woche waren sie auf das tiefste Niveau seit Ende Juli gefallen. Fresenius- und Merck-Aktien verteuerten sich um bis zu 1,8 Prozent.