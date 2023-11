Der wieder erstarkte Dax setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. In der ersten Handelsstunde verzeichnete er ein Plus von 0,52 Prozent auf 15.829,81 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen waren, hat der deutsche Leitindex inzwischen 62 Prozent wieder aufgeholt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank dagegen am Donnerstag um 0,95 Prozent auf 26.202,67 Zähler. In dem Index brachen die Anteile von Hellofresh um mehr als ein Fünftel ein, nachdem der Kochboxenversender wegen unerwarteter Probleme im wichtigen US-Markt seine Jahresziele zusammengestrichen hatte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.

Die Hoffnung, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist und bald Zinssenkungen folgen könnten, treibt die Kurse an. Hohe Kursgewinne bei den schwer gewichteten Siemens-Aktien von 5,3 Prozent nach einem laut Händlern überraschend positiven Ausblick stützen den Dax zusätzlich. "Der Dax ist nicht zu bremsen", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets und sprach von einem Traumfinale in der Berichtssaison dank Siemens.

Die Papiere des Wirkstoffforschers Morphosys rutschten nach dem Bericht für das dritte Quartal um mehr als vier Prozent ab. Der Ticketvermarkter CTS Eventim bestätigte nach Neunmonatszahlen seine Prognose. Die Aktien verloren 2,8 Prozent. Dass die Prognose nicht noch einmal erhöht worden sei, könnte die Begeisterung etwas mildern, hieß es von JPMorgan.

Die Aktien des Chemiekonzerns BASF sowie des Düngerkonzerns K+S litten mit minus 1,9 beziehungsweise minus 2,8 Prozent unter negativen Analysten-Einschätzungen.