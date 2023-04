Wenn dieses Lämpchen an einem ihrer abgeschalteten Elektrogeräte leuchtet, zieht es weiterhin Strom.

"So gehen Klima- und Verbraucherschutz Hand in Hand": Brüssel will mit neuen Regeln den Standby-Verbrauch von Elektrogeräten senken. Das soll Milliarden Kilowattstunden und Millionen Euro sparen.