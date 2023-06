Der Dax hat am Montagvormittag zugelegt. Auftrieb gaben leicht positive Impulse aus Übersee. Vor den im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und der Euroregion werden dennoch keine allzu großen Kursausschläge erwartet. Im frühen Handel stieg der Dax um 0,61 Prozent auf 16.046,90 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,38 Prozent auf 27.256,88 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,43 Prozent auf 4308,36 Punkte nach oben.

In den USA hatte sich das Börsenbarometer Dow Jones Industrial am Freitag nach dem europäischen Börsenschluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen. In Asien starteten die Aktienmärkte am Morgen ebenfalls mit Gewinnen in die neue Woche.

Unternehmensseitig standen im Dax an diesem Morgen vor allem die Aktien von Adidas, Rheinmetall und VW im Blick. Vom Analysehaus Bernstein auf "Outperform" hochgestuft, gewannen die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers an der Spitze des Leitindex 3,5 Prozent.

Rheinmetall folgten mit plus 2,4 Prozent. Vorstandschef Armin Papperger nannte mittelfristig eine Bewertung von 17 Milliarden Euro für den Rüstungskonzern und Autozulieferer realistisch, wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutland sagte. Aktuell wird Rheinmetall an der Börse mit gut 10,5 Milliarden Euro bewertet.

Volkswagen plant laut "Handelsblatt" den größten Umbau seit Jahrzehnten. Die Wirtschaftszeitung beruft sich in ihrem Bericht dabei auf einen namentlich nicht genannten Topmanager. Vorstandschef Oliver Blume werde den Plan am Dienstag dem Aufsichtsrat vorlegen, hieß es. Die Aktien des Wolfsburger Autobauers gewannen 1,5 Prozent und waren der drittstärkste Wert im Dax.

ProSiebenSat.1 dagegen stiegen als einer der MDax-Favoriten um 3,5 Prozent. Die Investmentbank Oddo BHF stufte die Aktie des Medienunternehmens auf "Outperform" hoch.