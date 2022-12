Die wichtige PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt soll künftig auch Rohöl über den Hafen Danzig bekommen. Dies sagte Polen am Donnerstag in einer Vereinbarung mit der Bundesregierung erstmals zu. Das könnte Sorgen dämpfen, dass nach dem Stopp russischer Ölimporte zum Jahreswechsel große Kapazitäten im PCK auf Dauer brach liegen. Wenn mehr produziert wird, dürfte das auch die Preise an den Zapfsäulen drücken.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die polnische Umweltministerin Anna Moskwa unterzeichneten aber zunächst nur eine Absichtserklärung, ein sogenanntes Memorandum of Understandig. Konkrete Liefermengen stehen in dem Papier nicht. Diese sollen von den beteiligten Unternehmen ausgehandelt werden. Habeck erklärte, Ziel sei eine Versorgung der Raffinerien beider Länder mit "ausreichenden Mengen von Rohöl". Sein Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) will am Montag zu "vertieften Gesprächen" nach Warschau reisen.

Energiesparen im Urlaub

Sommerzeit bedeutet für viele Menschen Urlaubszeit. Egal, ob Kurztrip oder ausgedehnter Sommerurlaub: Wer sein Zuhause verlässt, sollte sicherstellen, dass keine heimlichen Stromverbraucher am Netz sind. Besonders vorbildlich ist, wer die Urlaubszeit nutzt, um beispielsweise seinen Kühlschrank zu leeren, abzutauen und während des Urlaubs komplett vom Stromnetz zu nehmen. Das gilt auch für die Heizung, die während eines Urlaubs kein Warmwasser produzieren muss. Um auf Nummer Sicher zu gehen, ist es Urlaubern zu empfehlen, vor ihrer Abreise die entsprechende Sicherung vom Netz zu nehmen.

Sommerzeit bedeutet für viele Menschen Urlaubszeit. Egal, ob Kurztrip oder ausgedehnter Sommerurlaub: Wer sein Zuhause verlässt, sollte sicherstellen, dass keine heimlichen Stromverbraucher am Netz sind. Besonders vorbildlich ist, wer die Urlaubszeit nutzt, um beispielsweise seinen Kühlschrank zu leeren, abzutauen und während des Urlaubs komplett vom Stromnetz zu nehmen. Das gilt auch für die Heizung, die während eines Urlaubs kein Warmwasser produzieren muss. Um auf Nummer Sicher zu gehen, ist es Urlaubern zu empfehlen, vor ihrer Abreise die entsprechende Sicherung vom Netz zu nehmen. Verbraucher sehen größtes Potenzial im Bad

Der Erhebung von Eon zufolge sehen die Deutschen die größten Energiespar-Möglichkeiten im Sommer im Badezimmer: Fast 40 Prozent der Befragten geben an, weniger zu heizen, kälter zu duschen oder seltener zu baden. Damit folgen sie den Empfehlungen der Bundesregierung zum Welttag des Energiesparens. Sie rät, sich einen Duschsparkopf anzuschaffen, um den Ressourcenverbrauch noch weiter zu drosseln. Ein Tipp für alle Jahreszeiten: Wer Feuchtigkeit aus dem Badezimmer bekommen möchte - auch um Schimmel vorzubeugen -, sollte regelmäßig stoßlüften und die gesamte Luft mehrmals am Tag komplett austauschen. Bei höherer Luftfeuchtigkeit im Sommer empfiehlt sich das Stoßlüften in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden - aber nicht tagsüber, damit die warme, schwüle Luft nicht in die Wohnung strömt.

Der Erhebung von Eon zufolge sehen die Deutschen die größten Energiespar-Möglichkeiten im Sommer im Badezimmer: Fast 40 Prozent der Befragten geben an, weniger zu heizen, kälter zu duschen oder seltener zu baden. Damit folgen sie den Empfehlungen der Bundesregierung zum Welttag des Energiesparens. Sie rät, sich einen Duschsparkopf anzuschaffen, um den Ressourcenverbrauch noch weiter zu drosseln. Ein Tipp für alle Jahreszeiten: Wer Feuchtigkeit aus dem Badezimmer bekommen möchte - auch um Schimmel vorzubeugen -, sollte regelmäßig stoßlüften und die gesamte Luft mehrmals am Tag komplett austauschen. Bei höherer Luftfeuchtigkeit im Sommer empfiehlt sich das Stoßlüften in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden - aber nicht tagsüber, damit die warme, schwüle Luft nicht in die Wohnung strömt. Wäscheleine statt Wäschetrockner

Wer den Platz dazu hat, sollte die Sommerzeit dazu nutzen, seinem Wäschetrockner eine Pause zu gönnen. Elektrische Trockner sind wahre Stromfresser - dabei funktioniert die gute alte Wäscheleine fast das ganze Jahr genauso gut. Gut für die Kleidung ist sie außerdem, denn das Trocknen an der Sonne ist für die meisten Textilien schonender als im Trockner und spart obendrein bares Geld.

Wer den Platz dazu hat, sollte die Sommerzeit dazu nutzen, seinem Wäschetrockner eine Pause zu gönnen. Elektrische Trockner sind wahre Stromfresser - dabei funktioniert die gute alte Wäscheleine fast das ganze Jahr genauso gut. Gut für die Kleidung ist sie außerdem, denn das Trocknen an der Sonne ist für die meisten Textilien schonender als im Trockner und spart obendrein bares Geld. Elektrische Geräte mit Bedacht nutzen

Weil es im Sommer länger hell ist, sinkt bei vielen Haushalten der Stromverbrauch für die Beleuchtung automatisch. Wer immer noch konventionelle Glühbirnen nutzt, dem winkt relevantes Einsparpotenzial durch den Einsatz von LED-Lampen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt - besonders Menschen, die im Homeoffice tätig sind - außerdem, an Laptops statt an Desktop-PCs zu arbeiten, weil diese grundsätzlich weniger Strom verbrauchen. Wichtig im Sommer ist allerdings, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht, damit die Kühlung funktioniert und das Laptop nicht überhitzt.

Weil es im Sommer länger hell ist, sinkt bei vielen Haushalten der Stromverbrauch für die Beleuchtung automatisch. Wer immer noch konventionelle Glühbirnen nutzt, dem winkt relevantes Einsparpotenzial durch den Einsatz von LED-Lampen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt - besonders Menschen, die im Homeoffice tätig sind - außerdem, an Laptops statt an Desktop-PCs zu arbeiten, weil diese grundsätzlich weniger Strom verbrauchen. Wichtig im Sommer ist allerdings, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht, damit die Kühlung funktioniert und das Laptop nicht überhitzt. Mobile Klimaanlagen besser meiden

Bei hohen Temperaturen im Sommer setzen manche Menschen auf mobile Klimageräte. Hier gilt Vorsicht, denn die Klimaanlagen fressen nicht nur ähnlich viel Strom wie Heizlüfter im Winter, häufig ist ihr tatsächlicher Kühleffekt auch enttäuschend. Für einen spürbaren Kühleffekt sorgen eher Ventilatoren, die die warme Luft in der Regel besser umwälzen. Beim Lüften der Wohnung gelten dieselben Regeln wie im Badezimmer: am besten morgens, abends oder nachts.

Für Schwedt und die Versorgung Ostdeutschlands ist der Lieferweg über Polen von großer Bedeutung. Bisher wird das PCK mit russischem Öl aus der Druschba-Pipeline versorgt. Das will die Bundesregierung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum 1. Januar stoppen und sucht dringend Alternativen. Da das Volumen einer Pipeline von Rostock nach Schwedt nicht ausreicht, werden zusätzliche Mengen benötigt. Die Bundesregierung arbeitet seit Monaten daran, Polen zu Lieferungen über Danzig nach Schwedt zu bewegen. Auch kasachisches Öl ist im Gespräch.

Moskwa: "Gemeinsamer Wille zur Zusammenarbeit"

Die polnische Ministerin Moskwa wird in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit den Worten zitiert: "Diese Erklärung bekräftigt unseren gemeinsamen Willen zur Zusammenarbeit, um die Bedingungen für Öllieferungen für polnische und deutsche Raffinerien, die an das polnische Pipeline-Netz angeschlossen sind, zu optimieren. Sie trägt zur Optimierung der Bedingungen für Kraftstofflieferungen an Kundinnen und Kunden in beiden Ländern bei."

In der Absichtserklärung heißt es: "Es ist im gemeinsamen Interesse Polens und Deutschlands, die Raffinerien in Danzig, Plock, Schwedt und Leuna mit so großer Kapazität wie möglich zu nutzen." Auf deutscher Seite nutzt bisher auch die Mitteldeutsche Raffinerie in Leuna russisches Öl aus der Druschba-Pipeline; sie hat aber bereits eine Vereinbarung, um als Ersatz Tankeröl über den Hafen Danzig zu beziehen. Für Schwedt galt das nicht.

In der Vereinbarung sagen beide Seiten zu, die Kapazitäten der existierenden Häfen und Pipelines so schnell wie möglich zu erhöhen. Die deutsche Seite macht diese Zusage für den Hafen Rostock und die Pipeline Rostock-Schwedt, die polnische Seite für Danzig und die Pipeline durch Pommern. "Gleichzeitig werden beide Seiten Unternehmen ermutigen, mit Blick auf die Lieferung von Rohöl über Danzig langfristige Verträge zu schließen zur Nutzung der existierenden Infrastruktur - wo dies technisch möglich ist - sowie modernisierter und neuer ( Infrastruktur)."