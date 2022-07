Die Bundesregierung will angesichts der hohen Preise für Energie die Bürger weiter entlasten. So werde es zum Anfang kommenden Jahres eine große Wohngeldreform geben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) am Freitag in Berlin. Dabei werde unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet.