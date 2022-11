Die Mehrheit fordert ihn, andere verteufeln ihn, Experten warnen vor ihm: Seit Monaten wird in der EU über einen Gaspreisdeckel gestritten. Heute kommen die für Energie zuständigen EU-Minister zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen, um weitere Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise zu beschließen.

Dabei werden sie auch erstmals einen konkreten Vorschlag der EU-Kommission besprechen, unter bestimmten Umständen den Preis für Gas zu deckeln, das am Handelsplatz TTF verkauft wird.

Nie abbremsen, um Auffahrende vorzulassen

Es ist zwar nett gemeint, wenn Sie für einen Fahrer, der den Beschleunigungsstreifen nutzt, abbremsen. Aber ebenso gefährlich, weil die Autos hinter Ihnen nicht damit rechnen. Der fließende Verkehr hat immer Vorrang. Schafft es jemand bei der Autobahnauffahrt nicht rechtzeitig, sich einzufädeln, muss er notfalls am Ende des Beschleunigungsstreifens stehen bleiben und warten, bis das geht. Nie zu langsam auffahren

Der Beschleunigungsstreifen hat seinen Namen nicht umsonst. Sie müssen bei der Auffahrt zügig fahren und Gas geben. Idealerweise erreichen Sie dabei die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs. Niemals auf der Autobahn wenden

Das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Dennoch gibt es Vorfälle, bei denen Wendungen versucht werden, z.B., weil die Ausfahrt verpasst wurde. Entsprechend ist es ebenso tabu, rückwärts oder gegen die Fahrrichtung zu fahren. Nie den Seitenstreifen befahren

Einzige Ausnahme: er ist freigegeben, dann dürfen Sie natürlich auch hier fahren. Ansonsten ist er Fahrzeugen vorbehalten, die eine Panne haben. Auch bei Stau ist es verboten, den Seitenstreifen zu nutzen, um rechts an allen Stehenden vorbeizukommen. Selbst wenn Sie so "nur" schneller zur nächsten Ausfahrt kommen wollen. Nie den Grünstreifen befahren

Ebenso tabu ist es, den Grünstreifen zu befahren. Grünstreifen sowie Mittelstreifen gelten laut Rechtsprechung nicht mehr als Teile der offiziellen Straße. Nie bei Stau aussteigen

Selbst wenn alle stehen – Aussteigen ist auf der Autobahn verboten, außer Sie müssen eine Unfallstelle sichern oder – hinter der Leitplanke – zur nächsten Notrufsäule kommen. Nur in wenigen Ausnahmefällen rechts überholen

Überholt wird unbedingt links. Rechts zu überholen ist auf der Autobahn im Normalfall verboten. Die einzigen Ausnahmen: wenn sich Schlangen auf den Fahrstreifen bilden und der Verkehr somit auf allen Streifen in etwa gleichbleibend langsamer ist. Ist der Verkehr links sehr langsam oder steht, dürfen Sie rechts maximal 20 km/h scheller fahren und dabei überholen. Nie zu wenig Sprit im Tank haben

Auch wer wegen Spritmangel auf der Autobahn eine Panne erleidet, riskiert ein Bußgeld. Denn das ist eine vermeidbare Verkehrsbehinderung. Nie ein Fahrzeug via Autobahn abschleppen

Abschleppen bedingt ein sehr langsames Tempo. Das ist auf der Autobahn zu gefährlich. Deshalb müssen Sie einen anderen Weg wählen als den über die Autobahn, sofern Sie z.B. ein auf der nahen Landstraße liegengebliebenes Fahrzeug abschleppen wollen. Erlaubt ist es nur, ein Auto abzuschleppen, das direkt auf der Autobahn liegengeblieben ist. Und dann nur bis zur nächsten Abfahrt. Nie zu langsam fahren

Auf der Autobahn gibt es nicht nur diverse Tempolimits nach oben. Sie müssen ebenso eine Mindestgeschwindigkeit einhalten. Wer nicht mindestens 60 km/h schnell fahren kann, darf die Autobahn nicht benutzen. Nie deutlich zu schnell fahren

Geschwindigkeitsüberschreitungen werden auf der Autobahn teuer, auf Stadtautobahnen noch mehr als außerorts. Schon wenn Sie 21 km/h zu schnell sind, müssen Sie zudem mit einem Punkt rechnen.

Das dürfte für hitzige Diskussionen sorgen. Besonders Italien, Griechenland, Belgien und Polen dringen auf einen Gaspreisdeckel, Deutschland, die Niederlande und einige andere Staaten befürchten jedoch Engpässe bei der Versorgungssicherheit. Andere Maßnahmen, um gemeinsam Gas zu kaufen und Genehmigungen für Solaranlagen und andere erneuerbare Energien zu beschleunigen, sind weniger kontrovers. Es wird erwartet, dass die Minister sich auf diese zwei Initiativen einigen können - dann könnten sie in Kraft treten. Der Ausgang des Treffens ist angesichts des Gaspreisdeckel-Streits aber noch unklar.

Gaspreisdeckel für Notfälle

Die EU-Kommission schlägt vor, besonders heftige Preisausschläge im europäischen Großhandel durch einen Preisdeckel einzudämmen. Das betrifft bestimmte Transaktionen am Großhandelsplatz TTF, an den viele Lieferverträge in der EU gekoppelt sind. Anders als die Gaspreisbremse der Bundesregierung gilt der Deckel also für Großkunden, die am TTF einkaufen, und nicht für Endverbraucher.

Konkret würde der Deckel automatisch greifen, wenn der Preis für im Folgemonat zu lieferndes Gas zwei Wochen lang 275 Euro pro Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig mindestens 58 Euro höher liegt als der Referenzpreis für Flüssiggas (LNG) am Weltmarkt. Aufträge oberhalb des Preislimits würden dann nicht mehr akzeptiert.

Das Preislimit wurde jedoch bereits dafür kritisiert, dass es so hoch ist und die Bedingungen so streng, dass es wohl nicht zum Einsatz kommen würde. Daher dürfte der Deckel den Befürwortern wie Italien nicht weit genug gehen, Gegnern wie Deutschland trotzdem zu weit.

Gemeinsame Gaseinkäufe

Die geballte Marktmacht der EU soll für niedrigere Gaspreise sorgen. Die EU-Kommission schlägt vor, die Gasspeicher im kommenden Jahr koordiniert zu füllen. Das soll auch verhindern, dass die Staaten sich gegenseitig überbieten und die Preise hochtreiben.

So sollen Unternehmen einen Teil ihrer Nachfrage zentral bündeln, wofür dann gemeinsame Angebote eingeholt werden können. Die Firmen könnten dann entscheiden, ob sie sich in einem oder mehreren Konsortien zusammentun, um das Gas gemeinsam einzukaufen.

Eilverfahren für Solaranlagen

Um russisches Gas zu ersetzen, sollen Solaranlagen und andere erneuerbare Energie-Projekte im Eilverfahren genehmigt werden. Die EU-Kommission schlägt vor, dass Solaranlagen innerhalb von maximal einem Monat und Wärmepumpen innerhalb von drei Monaten bewilligt werden müssen.

Projekte mit erneuerbaren Energien würden durch das Gesetz als im "überragenden öffentlichen Interesse" gelten. Somit wären etwa Windparks von bestimmten Umweltschutzregeln ausgenommen und vor Gericht schwerer anfechtbar. Die Regeln sollen ein Jahr lang gelten, bis langfristige Gesetzesänderungen in dem Bereich verhandelt wurden.